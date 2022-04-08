Скільки росіян за війну з Україною: з’явилося нове "опитування"

Росіяни підтримують свою владу.

Більшість росіян підтримують рішення володимира путіна, у якого підозрюють онкологічне захворювання, напасти на Україну.

Про це повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки на своєму офіційному сайті.

За даними опитування, 74% росіян підтримують рішення про вторгнення в Україну (не підтримують 17%), 89% опитаних довіряють армії, швидше не довіряють армії — 8%. Підтримка дій кривавого диктатора володимира путіна становить 78%.

Більшість (90%) опитаних вважають, що проти росії ведеться інформаційна війна. Більша частина росіян (61%) бачили матеріали, що демонструють дії рф в Україні в негативному ключі, проте 41% опитаних не вірять цьому.

Нагадаємо, згідно з останнім опитуванням "Левада-центр", підтримка путіна росіянами зросла до 83%.

Раніше повідомлялося, що армія рф обстріляла вокзал у Краматорську. Внаслідок цього загинуло 50 людей. У росії пропаганда намагалася повісити цей злочин на ЗСУ, проте експерт вже спростував брехливі заяви росіян. Олексій Арестович заявив, що росіяни планували удар по цивільному об’єкту.