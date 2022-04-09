"У Юлі вже чоловіка вбили, у Христини": мати окупанта благає його скласти зброю (аудіо)

Деякі росіяни почали підозрювати, що на війні в Україні не все так гладко, як повідомляє влада

Українські спецслужби перехопили чергову розмову російського загарбника із рідними. Цього разу вони "підслухали" матір, яка переживає та вмовляє свого сина скласти зброю перед головнокомандувачем і звільнитися, щоб не поповнити список "смертників" у війні росії з Україною.

Аудіо розмови пресслужба СБУ опублікувала в Telegram-каналі 9 квітня.

Чому росії не перемогти Україну у війні?

На записі чітко чутно стурбований тон жінки, яка заявляє хлопцеві, що "вже про все домовилася". Як стає зрозуміло з розмови далі, вона спілкувалася з кимось із керівництва (очевидно, за допомогою хабарів) та отримала "дозвіл" на те, щоб син склав зброю.

"Ти складеш зброю, приїжджаєш додому, проходиш у два дні медкомісію і все, звільняєшся без права відновлення назад", — пояснює вона синові план дій.

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Коли ж солдат, що служить у 36-ї окремій мотострілецькій бригаді рф, намагається переконати її в тому, що в нього все нормально і їх скоро виведуть з території України, вона одразу його перебиває.

"Не виводитимуть вас! Зараз будете назад сюди заходити! … Це все ще не скоро припиниться, вивозять техніку, везуть народ туди, — розповідає жінка. — Хто загиблий, замінюють ось цими залишками!"

Також вона наголошує, що серед знайомих зараз дуже багато тих, хто встиг поховати родичів — чоловіків, братів тощо. У списку "вдів" вона перераховує невідомих Крістін, Юлію та інших.

Чи вплинули вмовляння матері на окупанту, невідомо. Проте, судячи з усього, цю бесіду вів один із російських загарбників, які вчиняли звірства під Києвом.

Цікаво, що не всі російські військові настільки впевнені у своїх силах. Дехто, навпаки, сам проситься додому, бо справді переляканий тією відсічю, яку отримали від ЗСУ.

Також ми розповідали про те, як ворожого солдата підначують на вбивство мирних українців його ж родичі. Найбільшим цинізмом є те, що такі "розпорядження" солдату віддає молодша сестра.