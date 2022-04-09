росія вже відкрито погрожує США війною через підтримку України

Антонов "попередив" США, що їхні дії стосовно росії дуже небезпечні та провокаційні

Посол росії в Америці Анатолій Антонов пригрозив Сполученим Штатам прямим військовим протистоянням, якщо американська влада продовжить підтримувати український уряд і продовжуватиме постачати Україну озброєнням і військовою технікою.

Про це політик заявив в інтерв’ю газеті Newsweek.

Антонов вважає, що західні держави, які допомагають Україні захищатися від путінських військ, відправляючи зброю та боєприпаси, лише провокує "подальше кровопролиття". Політик продовжує наполягати на тому, що в Україні нібито утискають російськомовних, і ця "спецоперація" потрібна для того, щоб "зупинити геноцид, учинений київським режимом"

"Попереджаємо, що такі дії небезпечні та провокаційні, тому що спрямовані проти нашої держави. Будь-яке постачання озброєння та військової техніки із Заходу, що здійснюється через територію України, є законною військовою метою для наших (російських) Збройних Сил " — додав Антонов.

Зазначимо, що це перші загрози з боку рф світу. Раніше глава МЗС рф сергій лаврів заявив, що армія росії знищуватиме будь-які військові вантажі, які заїжджатимуть на територію України. Щобільше, він зазначив, що метою окупантів будуть будь-які вантажі, які росія вважатиме військовими.

Також "загрозами" відзначився і колишній російський прем’єр-міністр та експрезидент рф Дмитро Медведєв. Він заявив, що всі санкції Кремль сприймає як акт агресії.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що супротивник перекидає війська на Донбас і намагаються мобілізувати резервістів. Проте сил для повноцінного наступу в окупантів немає.