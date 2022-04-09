Рус

росія вже відкрито погрожує США війною через підтримку України

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1404
Посол росії в США Анатолій Антонов Новина оновлена 09 квітня 2022, 14:00
Посол росії в США Анатолій Антонов

Антонов "попередив" США, що їхні дії стосовно росії дуже небезпечні та провокаційні

Посол росії в Америці Анатолій Антонов пригрозив Сполученим Штатам прямим військовим протистоянням, якщо американська влада продовжить підтримувати український уряд і продовжуватиме постачати Україну озброєнням і військовою технікою.

Про це політик заявив в інтерв’ю газеті Newsweek.

Антонов вважає, що західні держави, які допомагають Україні захищатися від путінських військ, відправляючи зброю та боєприпаси, лише провокує "подальше кровопролиття". Політик продовжує наполягати на тому, що в Україні нібито утискають російськомовних, і ця "спецоперація" потрібна для того, щоб "зупинити геноцид, учинений київським режимом"

"Попереджаємо, що такі дії небезпечні та провокаційні, тому що спрямовані проти нашої держави. Будь-яке постачання озброєння та військової техніки із Заходу, що здійснюється через територію України, є законною військовою метою для наших (російських) Збройних Сил " — додав Антонов.

Зазначимо, що це перші загрози з боку рф світу. Раніше глава МЗС рф сергій лаврів заявив, що армія росії знищуватиме будь-які військові вантажі, які заїжджатимуть на територію України. Щобільше, він зазначив, що метою окупантів будуть будь-які вантажі, які росія вважатиме військовими.

Також "загрозами" відзначився і колишній російський прем’єр-міністр та експрезидент рф Дмитро Медведєв. Він заявив, що всі санкції Кремль сприймає як акт агресії.

Як повідомлялося раніше, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що супротивник перекидає війська на Донбас і намагаються мобілізувати резервістів. Проте сил для повноцінного наступу в окупантів немає.

Теги:
#США #Росія #Загрози #Анатолій Антонов
Глава держави продовжує пошук країн-гарантів
Світ
Зеленський назвав ще дві країни, які можуть стати гарантами безпеки України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Глава держави продовжує пошук країн-гарантів
Зеленський назвав ще дві країни, які можуть стати гарантами безпеки України
Дата публікації
Категорія
Росіяни вдарили по тих, хто намагався евакуюватися у безпечне місце
У Євросоюзі визначили винних у атаці на вокзал Краматорська
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський: лідер країни ЄС зажадав доказів, що "різанина у Бучі" не була постановкою
Дата публікації
Категорія
Ле Пен випереджає Макрона лише на кілька пунктів
Через війну в Україні Макрон може програти вибори подрузі путіна: що пішло не так
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 9 квітня
Війна - день 45: росія цинічно вбиває мирне населення і наступає на Донбасі (онлайн)