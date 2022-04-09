росія відкрито зізнається у піратстві: новий інцидент в Азовському морі

В Азовському морі було обстріляно українське суховантажне судно "Апачі"

У п’ятницю ввечері, 8 квітня, українське суховантажне судно "Апачі" було обстріляне російським військовим кораблем.

Про це заявили в Міноборони росії, повідомляє "Телеграф".

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Суховантаж нібито "спробував прорватися в блокований з моря силами Чорноморського флоту морський порт Маріуполя для евакуації "Азова".

"Для блокування порушника був відкритий вогонь на поразку. В результаті прямого влучення на судні сталося загоряння, загашене силами екіпажу. Після огляду судно конвоюється в порт Єйськ", — заявив представник Міноборони рф конашенков.

Українська сторона про цей випадок ще не повідомляла.

Раніше повідомлялося, що 9 березня стало відомо, що російські окупанти захопили цивільне рятувальне судно "Сапфір" у територіальних водах острова Зміїний. Судно рухалося до порту Одеси та виконувало гуманітарну місію з порятунку людей.