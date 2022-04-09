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У росії учні написали донос на вчительку, яка розповідала їм про доноси

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Вчителька англійської Надія Чеснокова Новина оновлена 09 квітня 2022, 22:14
Вчителька англійської Надія Чеснокова

Надія Чеснокова критикувала війну в Україні

Росіяни прозрівають. Вчителька англійської мови Надія Чеснокова з Архангельська може сісти у в’язницю терміном до трьох років за те, що розповіла своїм учням про доноси на вчителів у 2014 році, а також критикувала війну в Україні. У свою чергу, "Павлики Морозови" донесли на викладачку.

Про це повідомляє Telegram-канал "Фашик Донецький".

Учні написали донос на вчительку, яка розповідала, як у 2014 році, під час кримських подій студенти писали доноси на вчителів.

"Затем Чеснокова попросила вийти з класу тих, хто за росію. Ніхто не вийшов, але частина студентів після поскаржилися своїм класним керівникам. Ті звернулися до адміністрації, а звідти повідомили в поліцію", — передають росЗМІ.

На викладачку можуть порушити справу за статтею 207.3 КК рф. А це до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що схожа ситуація з іншою вчителькою англійської мови трапилася в Пемзі. На вчителя порушили кримінальну справу за статтею про "фейки". Раніше правду про виживання у Росії в нинішніх реаліях розповіла москвичка.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Архангельськ
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