У Москві затримали чоловіка за протест з книгою "Війна і Мир"

Росіяни все частіше виходять на пікети проти війни в Україні.

На Красній площі у Москві затримали росіянина Костянтина Голдмана, який вийшов на протест проти війни в Україні.

Про це у неділю, 10 квітня, повідомив правозахисний Telegram-канал "ОВД-Інфо".

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Як повідомляють правозахисники, Костянтин Голдман вийшов на Красну площу з книгою "Війна та Мир" авторства Льва Толстого. З цією книгою він став біля постаменту міста-героя Києва, після чого його затримали правоохоронці.

Так виглядав протест росіянина проти війни в Україні

Чоловіка доставили до відділу поліції "Китай-місто". До нього вже виїхав адвокат Алан Качмазов.

Який запобіжний захід російські правоохоронці застосують щодо активіста — питання відкрите. Однак, як показує практика, протестувальників штрафують, утримують в СІЗО та всіма можливими способами відбивають бажання висловлювати свою позицію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у російському Санкт-Петербурзі затримали активіста Артура Дмитрієва, який вийшов на пікет з листом А4 із цитатою кривавого диктатора володимира путіна про війну. Слова на аркуші назвали такими, що дискредитують російську армію.