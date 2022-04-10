Готуйтеся вибухати: українці тролять мешканців Курська, де готуються до "українських терактів"

З 11 квітня в Курській області рф вводять "жовтий" рівень терористичної загрози

З понеділка, 11 квітня, у Курській області рф запроваджують "жовтий" рівень терористичної загрози нібито з боку "українських націоналістів".

Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.

Свіжі факти та аналітика – у нашому Telegram

"У зв’язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, у Курській області з 11 квітня буде введено "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Це другий рівень із трьох за встановленою шкалою", — заявив губернатор.

Старовойт наголосив, що на території області встановлять контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилять патрулювання населених пунктів. Жителів області просять бути пильними.

Скріншот посту про запровадження "жовтого" рівня від Старовойта

Українці в мережі вже зазначили, що таким рішенням російська влада хоче нагнітити ненависть росіян до України, таким чином виправдовуючи воєнний стан та відволікаючи населення від проблем нагальних. Згадали також і про "Рязанський цукор 2.0".

"Рязанський цукор" — стійкий вираз, що з’явився після виявлення 1999 року в підвалі багатоквартирного будинку в Рязані мішків з гексогеном — "бризантної вибухівки". Пізніше влада рф заявила, що в мішках нібито був звичайний цукор. Все це сталося після серії вибухів багатоповерхівок у Москві та Волгодонську, де офіційно було повідомлено, що жителів будинків підірвали терористи. Матеріали таких інцидентів засекречені.

У мережі росіянам радять виїхати з області, але тільки не через небезпеку диверсій якихось там українських націоналістів, а через можливі теракти з боку самої російської влади та військових.

Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 березня у передмісті російського Бєлгорода феєрично вибухнув склад із боєприпасами. Він став не лише причиною безсоння у сотень місцевих жителів, а й приводом для жартів у багатьох українців.