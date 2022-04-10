Готуйтеся вибухати: українці тролять мешканців Курська, де готуються до "українських терактів"
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З 11 квітня в Курській області рф вводять "жовтий" рівень терористичної загрози
З понеділка, 11 квітня, у Курській області рф запроваджують "жовтий" рівень терористичної загрози нібито з боку "українських націоналістів".
Про це заявив губернатор області Роман Старовойт.
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"У зв’язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, у Курській області з 11 квітня буде введено "жовтий" рівень терористичної небезпеки. Це другий рівень із трьох за встановленою шкалою", — заявив губернатор.
Старовойт наголосив, що на території області встановлять контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилять патрулювання населених пунктів. Жителів області просять бути пильними.
Українці в мережі вже зазначили, що таким рішенням російська влада хоче нагнітити ненависть росіян до України, таким чином виправдовуючи воєнний стан та відволікаючи населення від проблем нагальних. Згадали також і про "Рязанський цукор 2.0".
"Рязанський цукор" — стійкий вираз, що з’явився після виявлення 1999 року в підвалі багатоквартирного будинку в Рязані мішків з гексогеном — "бризантної вибухівки". Пізніше влада рф заявила, що в мішках нібито був звичайний цукор.
Все це сталося після серії вибухів багатоповерхівок у Москві та Волгодонську, де офіційно було повідомлено, що жителів будинків підірвали терористи.
Матеріали таких інцидентів засекречені.
У мережі росіянам радять виїхати з області, але тільки не через небезпеку диверсій якихось там українських націоналістів, а через можливі теракти з боку самої російської влади та військових.
Нагадаємо, що в ніч з 29 на 30 березня у передмісті російського Бєлгорода феєрично вибухнув склад із боєприпасами. Він став не лише причиною безсоння у сотень місцевих жителів, а й приводом для жартів у багатьох українців.
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