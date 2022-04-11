У ФСБ почалися чистки через Україну: чим спецслужби не догодили путіну

Точна кількість "зачищених" співробітників не відома, але "українським питанням" займалися півтори сотні людей

У своїй оцінці ситуації в Україні кривавий диктатор володимир путін покладався на дані 5-ї служби ФСБ. Після того, як перші дні вторгнення росії показали, наскільки дані відрізнялися від реальних і реальний масштаб стратегічної помилки російського президента, у службі безпеки почалися чистки.

Як повідомив журналіст Христо Грозєв із міжнародного розслідувального проєкту Bellingcat, українська тема була головною у 150 офіцерів, більшість із яких уже потрапили у складне становище.

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Він розповів, що більшість співробітників ФСБ, які займалися Україною, або звільнені, або заарештовані. "Чистка пройшла", — зазначив Грозєв. Окремо він згадав, що першим прийшли по генерал-полковника Сергія Бесіду. Він та його заступник опинилися під домашнім арештом, а вже у квітні керівник опинився у СІЗО.

Христо Грозєв про росію

Грозєв також зазначив, що протягом кількох днів розслідувачі планують опублікувати дані про звільнених та заарештованих співробітників.

Нагадаємо, що у росії також вирішили змінити керівника вторгнення в Україну на тлі провалу "операції". Новим командувачем став Олександр Дворніков.

Раніше "Телеграф" писав, що українська розвідка опублікувала дані про співробітників ФСБ у Європі. Також саме спецслужбам росії приписується бажання "прибрати" путіна — вони можуть бути незадоволені санкціями.