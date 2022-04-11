Роспропаганда "оживила" вбитого під Києвом екснардепа Ржавського

Колишнього нардепа росіяни вбили в Бучі на території його власного будинку ще 27 березня.

Російські військові в Бучі застрелили колишнього нардепа Олександра Ржавського, який не приховував своїх проросійських поглядів. Через майже 2 тижні після вбивства, 11 квітня, пропагандистський сайт "РИА Новости" опублікував серію матеріалів, з яких може здатися, що Ржавський все ще живий.

На це звернув увагу український політолог Євген Магда у Facebook.

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"Про медіаблювоту. РИА "Новости" видало сьогодні ввечері низку новин про Олександра Ржавського (вбитого окупантами в Бучі), які можуть створити враження, наче він живий. Вибачте, скрінів та посилань на це л@йно не буде, повірте мені на слово…", — написав політолог.

Мова йде про публікацію російськими пропагандистами аудіозаписів розмови з Ржавським, де він відверто підтримує Росію, каже, що Україні не місце у Європейському Союзі та НАТО, розповідає про "націоналістів" та інші тези, які так полюбляють публікувати прокремлівські ЗМІ. При цьому жодного натяку на те, що Олександра Ржавського у його ж власному будинку цинічно застрелили російські військові, немає.

Ось як виглядають публікації пропагандистів про Ржавського 11 квітня:

Родина Олександра Ржавського у Facebook опублікувала свою позицію щодо загибелі колишнього нардепа. Вона чітко зазначили, що його вбив російський окупант на подвір'ї власного будинку в Бучі, а родина була змушена там його і похоронити.

Варто зазначити, що Олександр Ржавський був нардепом у Верховній Раді III скликання, крім того, двічі балотувався на президентських виборах 1999 і 2004 роках. З 2018 року очолював політичну партію "Єдина родина". З початку воєнного наступу росіян на Україну екснардеп на власних сторінках писав, що нібито росіяни завдають ударів по складах поставленої Заходом зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мотижині Київської області відбувся похорон очільниці місцевої сільради Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря і сина Олександра. Всі вони були вбиті під час російської окупації та недбало поховані у стихійній братській могилі на околиці населеного пункту.