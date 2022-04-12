росія знайшла країну, у якої можна брати контрабандну зброю — The Guardian

Зброю вже перевезли до росії

Російські війська під час нападу на Україну, ймовірно, використовують не лише своє озброєння, а й контрабандне. Воно має іракське походження.

Інформацію оприлюднило видання Guardian. Посилаючись на джерела серед бойовиків в Іраку та дані регіональних розвідувальних служб, повідомляється, що боєприпаси та техніка з Близького Сходу надходить іранськими мережами контрабанди.

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Йдеться про протитанкові ракети, ручні протитанкові гранатомети, реактивні системи залпового вогню (Astros II розробки Бразилії). Частину озброєння було доставлено наприкінці березня.

Astros II

Також повідомляється про передачу Тегераном Москві ракетного комплексу Bavar 373. Це іранський мобільний зенітний ракетний комплекс великої дальності, схожий на характеристики з С-300. Із Іраку також повернули ще С-300. Нагадаємо, росія перебуває під санкціями і прямо закуповувати зброю не може, зі своїм виробництвом теж є проблеми.

Привезена зброя переміщується до східного кордону України. Нагадаємо, що Іран активно співпрацює з росією, зокрема, і в рамках питань озброєння. Обидві країни перебувають під санкціями країн і обмінюються розробками та озброєнням. Щодо Іраку, то після війни в країні багато зброї в неофіційному обороті.

Зазначимо, що саме на сході України розгортається масштабна військова кампанія російського вторгнення — на околицях кордону на російській території помітили велике скупчення техніки, під Ізюм у Харківській області перекидається значна кількість військового контингенту.

Карти бойових дій показують — росія намагається атакувати вздовж східної лінії фронту — штурмувати міста на Луганщині, захопити Маріуполь на Донеччині та зміцнитися на Харківщині.

Як раніше писав "Телеграф" путін поміняв командувача вторгненням в Україну — на цю посаду призначений генерал армії росії Олександр Дворніков, який раніше курирував військові дії на окупованих територіях і керував вторгненням на півдні та сході України.