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"Бери все, але акуратно!": батько окупанта чекає додому "трофеї" з України (перехоплення)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Родичі тільки заохочують крадіжку російських солдатів Новина оновлена 12 квітня 2022, 14:06
Родичі тільки заохочують крадіжку російських солдатів

Цинізм російських громадян не знає кордонів

Російських солдатів чекають додому не живими та здоровими, а насамперед "багатих" на всілякі військові "трофеї". Мова про речі та коштовності, які окупанти змогли намародерити у будинках та квартирах мирних українців. Це підтверджується черговим перехопленням розмови російського військового з батьком.

Аудіозапис опублікував 12 квітня пресслужба СБУ.

Чому росії не перемогти Україну у війні?

Солдат повідомлив батькові, що зараз "зачищає" будинок багатого рибалки, і йому на очі потрапили аж чотири коробки з воблерами певної марки. Здивований родич відразу вигукує, мовляв, бери, і починає скаржитися на те, що раніше подібну рибальську снасть купував за 800 рублів, а зараз її ціна вже злетіла до двох тисяч.

"Та бери все, що буде там, але тільки дивися акуратно. Лісочка, гачки та плетінка. Тільки не Китай!" — повчає сина росіянин, ймовірно, вже смакуючи "зустріч" із поцупленими воблерами найближчим часом.

При цьому цинічність "звичайного росіянина" просто зашкалює — він не бачить нічого поганого в такій "зачистці" будинку, водночас боячись, що синові можуть приписати військовий злочин.

"Обережно там, пам’ятай про розтяжки і дивися, щоб вам мародерство не приписали! А то це ніби трофей, але... Дивись, акуратно!" — підсумовує батько розмову з військовим.

Нагадаємо, що росіяни крали практично все, що "погано лежало" — коштовності, техніку, одяг, килими тощо. Все, що мародерам вдалося потягти із собою, вони переправляли з Білорусі поштою додому або ж збували безпосередньо самим білорусам на місцевих базарах.

Також "Телеграф" розповідав (і показував), як мародери вдиралися в квартири в Ірпені, використовуючи кувалди.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Крадіжка #Мародерство #Перехоплення
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