Санкції працюють: у росії проблеми із надважливою сировиною

Обмеження добре "вдарять" по російській економіці

Російська промисловість несе значні фінансові втрати через призупинення постачання Аргентиною та Чилі літієвої руди у зв'язку із санкціями. Ця сировина потрібна для розвитку металургії, автомобільної та авіаційної промисловості і не тільки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на російські ЗМІ.

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За словами заступника очільника департаменту металургії та матеріалаів Мінпромторгу рф Владислава Демидова, сама росія не має видобутку літію. Здебільшого карбонат літію надходив із Чилі, Аргентини Китаю та Болівії. Перші дві країни через санкції відмовилися продовжувати співпрацю із російськими компаніями.

"Поточна можливість отримувати сировину є тільки з Болівії", — стведжує російський чиновник.

Також, за його словами, проблема вже набуває "гігантського характеру". Якщо ж відмова прийде із Болівії також, то росія фактично залишиться без літію.

Цікаво, що через це Демидов хоче якнайшвидше проліцензіювати компанії, які здатні видобувати літій саме у рф.

Додамо, що найбільш важливим літій є у виробництві батарейок та об'ємних акумуляторів. Також його застосовують для виробництва автівок, літаків, хімії тощо.

Деякі із санкцій "б'ють", до речі, по тих суб'єктах виробництва, які завжди позиционували себе "суто російськими". Так, в Якутії більше нема можливості створювати навозні скульптури, адже до основної речовини завжди додавався ще й пластифікатор для глин виробництва Німеччини. Тепер він не постачається до рф.

Також через санкційні обмеження російські олімпійські призери можуть не розраховувати на отримання раніше анонсованих "подарункових" автівок.