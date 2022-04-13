росія вважатиме транспорти США та НАТО зі зброєю для України військовими цілями

У рф зробили ще одну гучну заяву щодо постачання зброї Заходом

У росії заявили, що відтепер американо-натовські транспорти з озброєннями, які прибувають до України, вважатимуть законними військовими цілями.

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Про це у середу, 13 квітня, повідомив заступник міністра закордонних справ сергій рябков, прокоментувавши поставки озброєння до України.

"Виводимо американців та інших західників на розуміння того, що спроби уповільнити нашу спецоперацію, завдати максимальної шкоди російським контингентам та формуванням "ДНР" та "ЛНР" жорстко припинятимуться", — заявив російський чиновник.

Окрім цього, рябков попередив, що відтепер керівництво російської федерації розглядатиме американо-натовські транспорти з озброєннями, які рухаються українськими територіями як "законні військові цілі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки заявили про готовність розглянути ймовірність постачання Україні озброєння середньої дальності задля проведення бойових ударів по аеродромах, розташованих у росії.

Також нагадаємо, що напередодні у Вашингтоні заявили, що планують виділити для української армїі ще один пакет фінансової допомоги у сумі 750 мільйонів доларів.