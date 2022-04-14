"Списані броніки - для списаних росіян": у мережі істерика через амуніцію окупантів

Тканина в бронежилетах прогнила, а пластини проіржавіли.

Російських військовослужбовців, яких відправляють воювати в Україну, забезпечують списаною амуніцією, яка взагалі непридатна до використання. Користувачі мережі вже відверто сміються над словами про "другу армію світу".

Про це у четвер, 14 квітня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Українські військові виявили цілу машину з бронежилетами, які мали видати російським солдатам, якими доукомплектовують підрозділи ворожої армії з найбільшими втратами. Проблема у тому, що всі бронежилети непридатні до використання й більше схожі на списаний мотлох, аніж на речі, які здатні врятувати життя.

"12 березня, російська залізниця доправила "новобранцям" вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли", — повідомили у Генштабі.

Судячи з документів, які були знайдені серед бронежилетів, то їх зняли з "тривалого зберігання", де вони кілька років лежали в умовах високої вологості. Як на таку амуніцію реагували російські окупанти – питання відкрите.

Користувачі мережі з такого забезпечення "другої армії світу" вже просто регочуть. Дехто припустив, що через це росіяни й вдаються до мародерства на території України, адже їхнє керівництво не здатне надати навіть найнеобхідніших речей, не кажучи вже про щось елементарне.

Нагадаємо, що за 50 днів війни окупаційні війська в Україні втратили вже понад 500 танків. Щодо загальних втрат у техніці, то її кількість перевалила за 2,8 тисячі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 13 квітня в мережі з’явилася інформація про те, що українські військові завдали удару крилатими ракетами "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва", через що той отримав масштабні пошкодження. У Росії пізніше заявили, що на кораблі сталася пожежа, через яку здетонував боєкомплект.