Роздав всі гроші, бо хоче вижити: російські окупанти кажуть рідним, що вже бояться мародерити в Україні

Окупанти забирали в українців долари, золото, прикраси, але розплата не змусила на себе довго чекати.

Російські окупанти на 50-й день війни в Україні почали розуміти, що за мародерство їх чекає жорстока розплата. А деякі з них взагалі заговорили про те, що почувають себе приреченими на смерть через крадіжки.

Про це свідчать розмови окупантів, які перехопила Служба безпеки України.

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Так, один з російських військових у розмові зі своєю дружиною сказав, що дуже хоче вижити на війні з Україною, а тому пороздавав все награбоване іншим.

"Я всі ті гроші роздав, всі долари та гривні. Просто ходив роздавав, сигарети по 100 доларів купляв. Тут просто кілька людей, їх або снарядом йо*нуло, або пораненими забрали, хто багато чого тут вкрав", — зазначив росіянин.

У СБУ зазначають, що цей росіянин хоч із запізненням, але засвоїв урок, що красти не можна.

"Наступне знання, яке йому не завадить усвідомити: не варто зі зброєю вриватися в чужу країну. Це теж карається. СБУ продовжує роботу із документування злочинів російських окупантів, щоб жоден із них не залишився безкарним", — резюмували у відомстві.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські кібервоїни створили онлайн-карту російських мародерів, які грабували українців в Київській області, а потім відправляли награбоване додому з Білорусі. Всі їх персональні дані разом з місцями проживання нанесли на карту, яка доступна всім користувачам мережі.