"Російський світ" це порожня ідея – російський соціолог

"Російський світ" не несе нічого. Жодних варіантів, жодних перспектив

Панівна нині у російській федерації ідея "російського світу" не пропонує жодних варіантів і перспектив, у головах росіян залишилася груба сила і фундаментальна образа на весь світ, що вилилася в кровопролитну війну проти України.

Таку думку висловив російський соціолог Григорій Юдін в інтерв’ю російській журналістці Євгенії Гордєєвій, уривок якого опубліковано в інстаграмі Юрія Дудя.

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"Велика проблема з усім цим "російським світом" полягає в тому, що це — порожня ідея. Імперія повинна щось нести. "Російський світ" не несе нічого. Жодних варіантів, жодних перспектив культурного розвитку, там немає нічого. Будь-яка людина, зацікавлена у поширенні російського впливу, розуміє, що позиція країни досягається за допомогою досягнення якоїсь гегемонії. Під гегемонією розуміється ситуація, коли країна щось пропонує, що для інших здається привабливим – вони починають включатись у це, вірити в це та поширювати", — зазначає Юдін.

При цьому він констатує, що в росії це в якийсь момент "просто відрізало".

"Це проста ідея, що людей не треба завойовувати гарматами, що їм потрібно щось пропонувати, якось перестала з’являтися в безлічі голів. Ну, тому що, мабуть, вона несумісна з цією фундаментальною образою на весь світ", — висловив припущення соціолог.

Він зазначив, що просте розуміння того, що зміцнювати свій вплив можна лише шляхом знаходження спільної мови, розуміння проблем та сподівань інших та усвідомлення, що можна запропонувати іншим, "перестало бути всім цікавим".

"І залишилася лише груба сила. За допомогою грубої сили ніякий світ збудувати неможливо", — підсумував Юдін.

Раніше про те, що є "російським світом" і чому він неприйнятний для українців, розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.