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Росія погрожує США "непередбачуваними наслідками" через Україну - The Washington Post

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Америка продовжує допомагати України надсилаючи їй потужне озброєння Новина оновлена 15 квітня 2022, 11:57
Америка продовжує допомагати України надсилаючи їй потужне озброєння

Українська армія систематично отримує серйозне підкріплення для боротьби з окупантами

росія вимагає від Сполучених Штатів Америки припинити озброювати Україну, погрожуючи "непередбачуваними наслідками".

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Про це йдеться в офіційній дипломатичній ноті з москви, з копією якої ознайомилася The Washington Post.

Публікація західного видання
Публікація західного видання

За словами анонімного високопосадовця з адміністрації американського президента, відповідний документ надійшов після того, як Джо Байден вирішив провести різке розширення спектру зброї, яку Вашингтон відправляє до України.

"Те, що росіяни говорять нам у приватному порядку, — це те саме, що ми говорили світові публічно — що величезний обсяг допомоги, яку ми надаємо нашим українським партнерам, виявляється надзвичайно ефективним", — розповів детальніше співрозмовник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США продовжують допомагати Україні потужною зброєю, проте їх запаси потроху завершуються, а для відновлення кількості озброєння на складах Америці потрібно не менше 3-4 років.

Теги:
#США #Росія #Зброя
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