У росії зробили цікаву заяву щодо термінів "спецоперації в Україні"

Особливої конкретики в словах прокремлівських чиновників усе ще немає

Російські військовослужбовці планують уже "найближчим часом" закінчити проведення своєї "спецоперації", якою вони вже 51-й день поспіль намагаються прикрити повномасштабну війну в Україні. Такі прогнози щодо припинення військових дій прозвучали від голови комісії Совфеду щодо запобігання втручанню у суверенні справи росії Андрія Клімова.

Інформацію повідомляє росЗМІ ura.ru.

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За словами російського політика, питання закінчення "спецоперації рф" в Україні вже розглядається.

"Ми не збираємося її затягувати", — серед іншого заявив Клімов.

Зазначимо, що подібну риторику урядовець дозволив собі під час брифінгу для азіатських та африканських медіа, на яких обговорювалися питання війни в Україні, починаючи з 2014 року. Більше того, пряму трансляцію заходу вів сайт прокремлівської партії "Єдина росія".

Підтримують якнайшвидше завершення війни та українці, однак, зрозуміло, на своїх умовах.

"Після всього скоєного так просто не зістрибнете, орки! — написав у своєму Telegram-каналі радник голови МВС Антон Геращенко. — Після нашої перемоги виплатите репарації та відповісте перед світом за всі військові злочини в Україні!"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росія продовжує свою пропагандистську кампанію, мета якої — поширити якнайбільше фейків про війну в Україні. Серед іншого було виявлено, що найбільш агресивною частиною інформпротистояння стала дезінформація про події у Бучі та інших містах Київщини. Як відомо, тільки в Бучі близько 85% загиблих жителів померли через отримані кульові поранення, хоча росія і заперечує своє причастя до цих жахів.

Також ми писали, що у рф "знайшли" на фронті "бійців польської ЧВК" і "знищили їх". Ймовірно, це зручно — боротися з вигаданим і неіснуючим ворогом.