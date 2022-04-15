Представник кремля наголосив, що всі цілі "спецоперації" будуть виконані

Речник кривавого президента росії дмитро пєсков заявив, що "головним завданням" війни в Україні є знищення "націоналістичних батальйонів".

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Відповідну заяву прес-секретар лідера російської федерації зробив у п'ятницю, 15 квітня, — пише "Комсомольськая правда".

Окрім того, він додав, що у кремлі навіть немає сумнівів, що всі завдання так званої "спеціальної воєнної операції" росії в Україні будуть виконані в обов'язковому порядку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні речник російського лідера володимира путіна виступив із заявою щодо чергового раунду переговорів з представниками української делегації. Пєсков пояснив, що зустріч лідерів може відбутися, адже путін ніколи у ній не відмовляв, проте для її проведення російському лідеру треба підготуватися.

Також нагадаємо, що представники російської влади публічно дозволяють собі заявляти, що Київ треба бомбити і відмічати, що якщо вб'ють президента Зеленського, то "туди йому і дорога". Про це на одному з телеканалів росїі заявив депутат держдуми Сергій Миронов.