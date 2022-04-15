У Кремлі показали "доходи та майно" путіна: зі старою "Волгою" та причепом не розлучається

За рік російський президент заробив всього 10 мільйонів рублів.

У мережі з'явилася декларація російського президента Володимира Путіна за 2021 рік. Судячи з даних документа, кривавий диктатор за рік заробив трохи більше 10 мільйонів рублів, а з майна у нього є лише квартира, гараж, автомобіль "Волга" та причіп "Скіф".

Таку інформацію у п'ятницю, 15 квітня, масово розтиражували російські ЗМІ з посиланням на сайт Кремля.

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Зазначається, що дохід Путіна за 2021 рік склав всього 10 202 616 рублів. З-поміж задекларованого майна, як і раніше, квартира площею 77 кв. м та гараж площею 18 кв. м, дві раритетні "Волги" (ГАЗ М21), позашляховик "Нива" та причіп "Скіф".

Крім того, у користуванні російського президента — квартира на 153,7 кв. м та гаражне місце на 18 кв. метрів. Всі вказані об'єкти розташовуються у Росії.

Якщо порівнювати з даними за минулий рік, то у декларації Путіна змінилася лише сума доходу — у 2021 він заробив на 208 тисяч рублів більше, якщо порівнювати з даними за 2020 рік. Щодо майна, то все залишилося без змін — кілька років поспіль Путін декларує ті ж самі квартири, "Волги", причіп та позашляховик "Нива".

Декларація Путіна

З огляду на те, як живе найближче оточення Путіна, то такі дані у декларації російського президента викликають щонайменше подив. До речі, його прессекретар Дмитро Пєсков за рік заробив більше, ніж сам президент. Його дохід склав 14,5 мільйона рублів. При цьому дружина Пєскова — Тетяна Навка — за рік заробила у 15 разів більше (218,5 млн рублів).

Варто зазначити, що у мережі неодноразово спливали факти про елітну власність Володимира Путіна. Раніше повідомлялося, як виглядає "палац" російського президента на узбережжі Чорного моря, неподалік Геленджика. Також була інформація, що Путін володіє власним літаком, який нещодавно вилетів з Москви у невідомому напрямку.