"Ґвалтуй українських баб": журналісти знайшли подружжя росіян, де дружина закликала чоловіка до знущань
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Окупант отримав в Україні вогнепальне поранення.
Журналістам вдалося дізнатися імена та інформацію про родину російського окупанта, якого дружина закликала ґвалтувати українських жінок. З'ясувалося, що пара живе в окупованому Криму та виховує спільну дитину.
Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" та "Радіо Свобода".
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Так, 12 квітня СБУ оприлюднила фрагмент розмови російського військового з дружиною. Жінка закликала чоловіка "ґвалтувати українських баб".
Діалог подружжя мав такий вигляд:
– Так, ти давай там, українських баб ґвалтуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється – ред.), – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.
– Ґвалтувати й тобі нічого не казати? – відповідає він своїй дружині.
– Так, щоб я нічого не знала. А що? (сміється – ред.).
– Можна, так?
– Так, дозволяю. Тільки захищайся (користуйся презервативами – ред.)!
– Добре.
Що відомо про подружжя "ґвалтівників"?
Як з'ясували журналісти, росіянина, який воював проти України, звати Роман Биковський, а його дружину — Ольга Биковська (Пінясова). Чоловік був строковиком Росгвардії, після чого служив у полку, який брав участь в окупації Криму. З початком наступу на Україну він вдерся на Херсонщину, де отримав поранення.
Обоє росіян родом з Орловської області, але у 2018 році вони переїхали у Крим. Пара виховує 5-річного сина.
Судячи з профілю "ВКонтакте", життєве кредо Ольги Биковської: "Навчіться нікому нічого не розповідати. Ось тоді все буде добре". А головне у житті жінки, яка радила своєму чоловіку "ґвалтувати українських баб" — це "сім’я і діти".
Про Романа Биковського відомо, що він як мінімум з 2016 року служив у військах нацгвардії РФ й належав до лав Оперативної дивізії особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського, яка вважається елітним військовим з'єднанням Військ національної гвардії Росії. Після вторгнення в Україну росіянин отримав поранення й зараз перебуває у лікарні Севастополя.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські школярі просять окупантів "швидше вбити всіх українців" і відверто пишуть про це у листах, які відправляють на фронт.
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