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"Ґвалтуй українських баб": журналісти знайшли подружжя росіян, де дружина закликала чоловіка до знущань

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Подружжя Биковських, у якому дружина просила чоловіка "ґвалтувати українських баб" Новина оновлена 15 квітня 2022, 20:30
Подружжя Биковських, у якому дружина просила чоловіка "ґвалтувати українських баб"

Окупант отримав в Україні вогнепальне поранення.

Журналістам вдалося дізнатися імена та інформацію про родину російського окупанта, якого дружина закликала ґвалтувати українських жінок. З'ясувалося, що пара живе в окупованому Криму та виховує спільну дитину.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" та "Радіо Свобода".

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Так, 12 квітня СБУ оприлюднила фрагмент розмови російського військового з дружиною. Жінка закликала чоловіка "ґвалтувати українських баб".

Діалог подружжя мав такий вигляд:

– Так, ти давай там, українських баб ґвалтуй, так? І мені нічого не кажи. Зрозуміло? (сміється – ред.), – говорить жінка своєму чоловіку-загарбнику.

– Ґвалтувати й тобі нічого не казати? – відповідає він своїй дружині.

– Так, щоб я нічого не знала. А що? (сміється – ред.).

– Можна, так?

– Так, дозволяю. Тільки захищайся (користуйся презервативами – ред.)!

– Добре.

Що відомо про подружжя "ґвалтівників"?

Як з'ясували журналісти, росіянина, який воював проти України, звати Роман Биковський, а його дружину — Ольга Биковська (Пінясова). Чоловік був строковиком Росгвардії, після чого служив у полку, який брав участь в окупації Криму. З початком наступу на Україну він вдерся на Херсонщину, де отримав поранення.

Обоє росіян родом з Орловської області, але у 2018 році вони переїхали у Крим. Пара виховує 5-річного сина.

Судячи з профілю "ВКонтакте", життєве кредо Ольги Биковської: "Навчіться нікому нічого не розповідати. Ось тоді все буде добре". А головне у житті жінки, яка радила своєму чоловіку "ґвалтувати українських баб" — це "сім’я і діти".

Сторінка Ольги Биковської у соцмережі "Вконтакте"
Сторінка Ольги Биковської у соцмережі "Вконтакте"

Про Романа Биковського відомо, що він як мінімум з 2016 року служив у військах нацгвардії РФ й належав до лав Оперативної дивізії особливого призначення ім. Ф.Е. Дзержинського, яка вважається елітним військовим з'єднанням Військ національної гвардії Росії. Після вторгнення в Україну росіянин отримав поранення й зараз перебуває у лікарні Севастополя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські школярі просять окупантів "швидше вбити всіх українців" і відверто пишуть про це у листах, які відправляють на фронт.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Армія РФ #Окупанти #Зґвалтування
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