"Есемески з текстом "Мамо, забери мене звідси!" відправляє мамі особисто український президент": поет із рф висміяв брехню кремля

У віршованій формі і армії, і політика країни-окупанта пригадали їхні злочини.

Російський поет Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша, присвятив черговий вірш брехні кремлівської пропаганди. Головним образом, який уособив брехню росЗМІ, став знищений українськими ракетами флагман "Москва".

Свій витвір чоловік опублікував на особистій Facebook-сторінці у суботу, 16 квітня.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Назвою вірша стала цитата "Правда — брехня, та в ній — натяк", взята з улюблених росіянами казок Олександра Пушкіна.

Згадуючи різні версії російського телебачення про стан підбитого крейсера, 64-річний Орлов добрепідкреслює всі проблеми нинішньої політичної системи Росії. Тут і арешти за "фейки" про війну в Україні, і заперечення військових злочинів окупантів, і відправлення солдатами посилок рідним із "трофеями" із розбитих українських міст.

Вірш написаний російською, тож приводимо його текст мовою оригіналу.

ПРАВДА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ – НАМЁК… Если ты вчера в фейсбуке Написал, что в Чёрном море Утонул ракетный крейсер Под названием "Москва", То к тебе сиюминутно В дверь ворвутся космонавты, В автозак тебя посадят И тебя доставят в суд. А судья орёт белугой: - Ты – изменник и предатель, По статье тебя посадим Двести семь УК РФ! Та статья грозит ублюдкам, Кто под видом достоверной Информацию с неправдой Размещает в соцсетях. За такие вот делишки Срок лишения свободы До пятнадцати годочков Припаяют только так! Говорит Минобороны, Что ракетный крейсер грозный Сам случайно загорелся И немножко погорел, А сейчас плывёт спокойно В славный город Севастополь, Где его чуть-чуть починит Его славный экипаж. Но на следущее утро Если ты в фейсбук напишешь, Что плывёт себе по морю Крейсер с именем "Москва", То тебе менты с ОМОНом В тот же миг сломают двери И опять к судье доставят Чтобы осудить за фейк. Потому что спал пока ты, Правда резко изменилась И теперь Минобороны Говорит, что всё не так, А ракетный крейсер-флагман Утонул себе как милый И пугает ржавой тушей Черноморских рыб на дне. Но к министру обороны Даже если он с похмелья Врёт как самый сивый мерин, Не приходит прокурор, Не сажает, не штрафует Потому что он, министр, Славит армию родную И нацистов победил. Никого не убивают Русской армии солдаты, Не насилуют, не грабят, Не стреляют ни в кого, А посылки их домашним Шлют проклятые фашисты, Положив в них для обмана Много разных ништяков. Эсэмэски с текстом "Мама, Забери меня отсюда!" Отправляет маме лично Украинский президент, А сынок живой-здоровый И друзья его – живые, А походный крематорий Рядом просто так стоит. Как сказал Бодров Данила? Правда в силе! Сила в правде! Говорится в русской сказке: "Правда – ложь, да в ней намёк…" Так что спи себе спокойно, Ты же – русский, православный, И по версии Пескова Ты ни в чём не виноват!

За дві години після публікації вірш схвальним "лайком" вірш оцінили понад 2,3 тис. користувачів соцмережі.

Нагадаємо, що це вже не перший вірш, у якому Орлуша у негативному ключі відгукується про розв’язану кривавим диктатором володимиром путіну війну в Україні. Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином російський поет висловився про "велику російську культуру".

Також додамо, що згаданий Андрієм Орловим крейсер "Москва" був не просто знищений українською армією, а й забрав із собою на дно свого капітана — Антона Купріна.