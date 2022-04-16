путін підписав "історичний" закон про СРСР: у мережі вказали на кумедний момент

Мабуть, російській владі не надто до смаку порівняння з гітлерівцями

Російський кривавий диктатор володимир путін підписав закон, яким запроваджуються штрафи за ототожнення Радянського Союзу та Німеччини часів Третього рейху. Початковим завданням подібного документа було бажання росіян "відстояти правду про війну". Правда зараз, у контексті повномасштабного вторгнення росії в Україну, подібні рішення виглядають зовсім інакше.

Як новину сприйняли користувачі мережі, розповість "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Спочатку додамо, що підписаний путіним закон забороняє росіянам проводити паралелі між нацистською Німеччиною та СРСР щодо будь-яких деталей. Це стосується прийнятих колишніми військовими генералами рішень, досягнутих цілей та скоєних дій. Будь-яка спроба розкритикувати ці дві країни разом може вважатися ототожненням і бути покарана.

При цьому закон стверджує, що саме радянський народ відіграв ключову роль у перемозі у Другій світовій війні і ніяк інакше.

Простими словами — рф укотре намагається переписати історію на свій лад, щоб і надалі мати можливість перекручувати факти.

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У мережі відразу ж звернули увагу на те, що закон уже неактуальний — порівнювати з Третім Рейхом тепер набагато доречніше не СРСР, а саме російську федерацію.

Знайшлося в інтернеті й чимало інших уїдливих коментарів.

До речі, закон передбачає, що за порушення закону людині покладено штраф. Мінімальна сума – від п’яти тисяч рублів.

Чимало користувачів мережі, до речі, вже вирішили перевірити, наскільки дієвий цей документ. Цікаво, що багато хто з них — поляки, які, мабуть, ще добре пам’ятають роль СРСР у Другій світовій.

Нагадаємо, що росію після початку повноцінної війни проти України у всьому світі порівнюють із Німеччиною часів Другої світової, незважаючи на будь-які путінські закони. До того ж, митці провели паралелі з плакатами, популярними під час бойових дій минулого століття.

Також "Телеграф" писав, який засіб, який востаннє застосовувався проти нацистської Німеччини, збираються задіяти США проти Росії.