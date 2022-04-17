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"Має виконати негайно": в росії вкотре висунули вимоги Зеленському

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Спікер Держдуми росії В’ячеслав Володін та президент України Володимир Зеленський Новина оновлена 17 квітня 2022, 11:06
Спікер Держдуми росії В’ячеслав Володін та президент України Володимир Зеленський

В росії заявили, що Україна має негайно ухвалити всі вимоги Кремля.

В росії відреагували на слова Зеленського про те, що договір з рф може складатися з двох документів — про гарантії безпеки для України та про її відносини з росією.

Як повідомляють російські ЗМІ, в росії традиційно вдалися до маніпуляцій та висунули президентові України Володимиру Зеленському дві умови.

За словами спікера Держдуми росії Володіна, вимоги Зеленський "має виконати негайно", якщо він "думає про громадян України".

"Перше: відвести війська з території "Донецької та Луганської народних республік". Друге: фіксувати на договірній основі зобов’язання щодо визнання Криму та позаблокового статусу України, а також щодо денацифікації та демілітаризації країни", — заявив Володін.

Глава Держдуми також заявив, що Зеленський "хоче виграти час", коли каже, що Україна досі не відмовилася від спроби припинити війну шляхом переговорів. Володін зазначив, що цей час Україна використовує, щоб "отримати військову допомогу від НАТО".

Зазначимо, раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер після зустрічі з президентом росії розповів, що путін точно знає, що відбувається зараз і вірить, що виграє війну.

Теги:
#Росія #Путін #Володимир Зеленський
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