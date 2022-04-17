У мережі знайшли пророчий радянський мультик про загибель "Москви"

Росіяни вже намагаються заблокувати доступ до мультиплікаційної стрічки

Загибель російського флагмана "Москва", який був уражений українськими ракетами "Нептун" і невдовзі пішов на дно, була "передбачена" деякими російськими культурними діячами. Як виявилося, аварія схожого корабля була частиною сюжету одного з радянських мультфільмів, а книга 2011 року випуску взагалі описала, що саме станеться з гордістю Чорноморського флоту.

Подробиці розповість "Телеграф".

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"Скарб затонулих кораблів" — саме під такою назвою "Союзмультфільм" опублікував свою мультиплікаційну стрічку, присвячену вивченню підводного світу. Однак найцікавішим там є фрагмент, коли кілька діточок, плаваючи на субмарині "Нептун", натикаються на величезний корабель, що затонув.

На його борту зображено букву Z, що нині заборонена в Україні як символіка російських окупантів. При цьому герої історії пояснюють, що саме так німецькі фашисти позначали під час війни свої бойові судна.

При цьому на офіційному обліковому записі, де студія "Союзмультфільм" зберігає більшість колись знятих мультфільмів, саме це відео швидко зробили недоступним. Це сталося після того, як хтось із користувачів мережі звернув увагу на незвичайні паралелі.

Відео недоступне для перегляду

При цьому його можна знайти в інших користувачів на YouTube.

Також цікава історія вимальовується із книгою "Підірвати "Москву", яку в 2011 році опублікував російський автор Максим Шахов.

Історія побачила світ завдяки видавництву "Ексмо" та розповідала про (!) спецоперацію українських націоналістів-бандерівців, які задумали підірвати гордість російського флоту. Більше того, на сторінках книги також є згадка про "Нептун".

Нагадаємо, що разом з "Москвою" на дно Чорного моря пішов і її капітан Антон Купрін. При цьому в Росії хоч і визнали його смерть, але втрату значної частини екіпажу поки що заперечують, роблячи спеціальні "виправдувальні" відео.

На думку журналіста Юрія Бутусова, така промокампанія навпаки створює враження, що на "Москві" загинули практично всі моряки, яких на борту було понад п’ять сотень.