А де ж шторм? Фото палаючої "Москви" перед потопленням насмішили українців

Корабель, що тоне, з пожежею на борту вже став героєм жартів

Після того, як з’явилися фото імовірно крейсера "Москва" перед утопленням, у користувачів в мережі виникли ряд питань, найпопулярнішим з яких стало уточнення погодних умов. Справжність фото джерелом не підтверджена, але аналітики вважають, що вони можуть бути реальними.

Нагадаємо, російське командування заявило, що крейсер затонув під час буксирування через шторм, але на фото, викладених у мережі практично штиль.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

Незалежний правозахисник Володимир Осєчкін зазначив, що фото зроблено з турецького судна, яке рятувало моряків. "Ніякого шторму. Жодного буксирування. Груда металу пішла на дно, проплававши загалом з 27.07.1979 більше 40 років (кілька років його ремонтували). За різними даними загинуло від 38 до більше 160 моряків, ще більше 150 отримали каліцтва і сильні опіки, втратили кінцівки. Ніхто перед їхніми сім’ями досі не вибачився, не приніс слів співчуття і співчуття, ніби це особовий склад крейсера викрав мільярди рублів на "ремонті" та "модернізації", — нагадує він, помітивши, що при цьому в оточення путіна суперсучасні яхти.

"Корабль виявився важчим за воду", "Де шторм", "Відправився відомо куди" — палаючий корабель відразу став героєм жартів і мемів.

Нагадаємо, російське командування заперечує, що крейсер був потоплений українськими ракетами "Нептун" і списувало все на шторм та пожежу.

Раніше "Телеграф" писав, що вартість корабля оцінили в 750 млн доларів США і також невідома точна кількість загиблих російських військових — контингент на кораблі оцінювали більш ніж у 500 осіб, серед них були строковики. Підтверджено загибель капітана судна — того самого, хто наказав атакувати острів Зміїний.