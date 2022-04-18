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Як горів підбитий крейсер "Москва": з’явилося епічне відео

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Крейсер намагалися врятувати та відбуксирувати в порт Новина оновлена 18 квітня 2022, 11:47
Крейсер намагалися врятувати та відбуксирувати в порт

Момент порятунку крейсера "Москва" потрапило на відео.

Флагман російського Чорноморського флоту "Москва", підбитий двома українськими ракетами "Нептун", до затоплення намагалися відбуксирувати до порту.

У мережі з’явилося відповідне відео, де на кадрах видно масштабну пожежу та чорний дим на кораблі.

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Згідно з даними OSINTtechnical, крейсер "Москва" буксирувало морське рятувальне судно "Шахтар".

Дивіться відео, як рятували та тягли ракетний крейсер "Москва".

Раніше в мережі також з’явилися фото крейсера, що тоне, які підтвердили військові аналітики.

Нагадаємо, затоплення крейсера "Москва" сталося кілька днів тому та визнано російським агресором.

Крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною — вартість корабля приблизно 750 млн. доларів.

До речі, крейсер "Москва" — це те саме судно, яке було надіслано "на**й" українським прикордонникам на острові Зміїний. Солдата-автора легендарної фрази повернули з полону.

Теги:
#Москва #Крейсер #Нептун #ЗСУ
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