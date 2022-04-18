Як горів підбитий крейсер "Москва": з’явилося епічне відео
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Момент порятунку крейсера "Москва" потрапило на відео.
Флагман російського Чорноморського флоту "Москва", підбитий двома українськими ракетами "Нептун", до затоплення намагалися відбуксирувати до порту.
У мережі з’явилося відповідне відео, де на кадрах видно масштабну пожежу та чорний дим на кораблі.
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Згідно з даними OSINTtechnical, крейсер "Москва" буксирувало морське рятувальне судно "Шахтар".
Дивіться відео, як рятували та тягли ракетний крейсер "Москва".
Раніше в мережі також з’явилися фото крейсера, що тоне, які підтвердили військові аналітики.
Нагадаємо, затоплення крейсера "Москва" сталося кілька днів тому та визнано російським агресором.
Крейсер "Москва" став найдорожчою військовою втратою росії у війні з Україною — вартість корабля приблизно 750 млн. доларів.
До речі, крейсер "Москва" — це те саме судно, яке було надіслано "на**й" українським прикордонникам на острові Зміїний. Солдата-автора легендарної фрази повернули з полону.