У путіна відповіли Марченко щодо обміну Медведчука

кремль повідомить, якщо путін відреагує на звернення дружини Медведчука

Екстелеведуча Оксана Марченко, яка 17 квітня закликала путіна посприяти звільненню її чоловіка Віктора Медведчука та тисячі інших "в'язнів СБУ", отримала відповідь із кремля.

Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що "кремль повідомить, якщо путін відреагує на звернення дружини Медведчука з проханням допомогти обміняти її чоловіка".

Зазначимо, що Марченко заявляла, що її чоловік дав згоду на обмін та видачу в росію у разі досягнення Києвом та москвою відповідних домовленостей.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що СБУ спіймала Медведчука. Примітно, що у момент затримання скандальний політик був одягнений у військову форму. Пізніше в мережі з’явилося відеозвернення Оксани Марченко до Зеленського та президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. До речі, президент України хоче обміняти нардепа на полонених солдатів.

Додамо, що Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді та сприянні тероризму. Депутат перебував під домашнім арештом, проте після повномасштабного вторгнення рф в Україну він втік. Марченко покинула Україну ще до початку повномасштабної агресії росії.