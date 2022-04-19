Старі не підходять? шойгу заговорив про "нові способи ведення бою"

шойгу заявив, що росія продовжить активні бойові дії на Донбасі

Глава Міністерства оборони росії сергій шойгу, у якого, за деякими даними, нещодавно стався інфаркт, пригрозив "новими способами ведення бою".

Його слова наводять російські ЗМІ.

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"ЗС рф впровадять нові способи ведення бойових дій для кращої адаптації до сучасних умов військового протиборства", — заявив він.

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Крім того, російський міністр оборони заявив, що росія продовжить активні бойові дії на Донбасі. шойгу назвав це "виконанням плану зі звільнення "ЛНР" та "ДНР".

Нагадаємо, що 19 квітня міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про початок нової фази "спецоперації", якою путінські чиновники прикривають повномасштабну війну в Україні та звірства своїх солдатів проти мирних громадян. Що саме це означає, глава російського МЗС не уточнив.

Також лавров зробив загадкову заяву щодо можливості застосування ядерної зброї проти України. За його словами можна зробити висновок, що росія не виключає можливості ядерного удару по нашій країні.