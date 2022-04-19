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Російський олігарх розлюбив путіна і розкритикував війну, не вибираючи слів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олег Тиньков відкрито виступив проти володимира путіна Новина оновлена 19 квітня 2022, 17:56
Олег Тиньков відкрито виступив проти володимира путіна

Від путіна відвертається дедалі більше людей.

У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російський бізнесмен Олег Тиньков відкрито виступив проти війни.

Відповідну посаду підприємець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Гинуть безневинні люди й солдати. Генерали прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що в них г**но-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні г**но і загрузло в непотизмі (кумівстві) та холуйстві. Кремлівські чиновники в шоці, що не тільки вони, а і їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна… Звичайно є д**іли, що малюють Z, але д**ілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян проти цієї війни", — написав Тиньков.

На думку Тинькова, "колективний Захід" повинен дати президенту росії "зрозумілий вихід із ситуації", який дозволив би політику "зберегти своє обличчя" і зупинити масові вбивства.

Зазначимо, раніше Тиньков не приховував, що підтримує президента рф.

Раніше повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович літав до Києва для того, щоб "перезапустити переговори" між Україною та рф.

Нагадаємо, У Німеччині конфіскували яхту російського мільярдера Алішера Усманова. Її вартість оцінюється у 600-750 мільйонів доларів.

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#Україна #Росія #Олег Тиньков
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