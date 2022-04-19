Російський олігарх розлюбив путіна і розкритикував війну, не вибираючи слів

Від путіна відвертається дедалі більше людей.

У вівторок, 19 квітня, на 55-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну російський бізнесмен Олег Тиньков відкрито виступив проти війни.

Відповідну посаду підприємець опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Гинуть безневинні люди й солдати. Генерали прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що в них г**но-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні г**но і загрузло в непотизмі (кумівстві) та холуйстві. Кремлівські чиновники в шоці, що не тільки вони, а і їхні діти тепер влітку не поїдуть на Середземне море. Бізнесмени намагаються рятувати залишки майна… Звичайно є д**іли, що малюють Z, але д**ілів у будь-якій країні 10%. 90% росіян проти цієї війни", — написав Тиньков.

На думку Тинькова, "колективний Захід" повинен дати президенту росії "зрозумілий вихід із ситуації", який дозволив би політику "зберегти своє обличчя" і зупинити масові вбивства.

Зазначимо, раніше Тиньков не приховував, що підтримує президента рф.

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Раніше повідомлялося, що російський олігарх Роман Абрамович літав до Києва для того, щоб "перезапустити переговори" між Україною та рф.

Нагадаємо, У Німеччині конфіскували яхту російського мільярдера Алішера Усманова. Її вартість оцінюється у 600-750 мільйонів доларів.