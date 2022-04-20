Росіяни кидають на війну дітей з Донбасу - вже є перші загиблі

Більшість залучених дітей є вихованцями так званих "патріотичних клубів".

Російські окупанти, які зазнають дедалі більше втрат, втягують у війну в Україні неповнолітніх з тимчасово окупованих територій. Вже є одна жертва.

Про це у середу, 20 квітня, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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За її словами, у бойові дії втягнули випускників військово-патріотичного клубу, який заснувала окупаційна влада на Донбасі. Один з них — Андрій "Цербер" загинув, а поховали його 15 квітня 2022 року.

Андрій "Цербер" воював на боці окупантів й загинув

За словами Денісової, мова про клуб "Юність Новоросії", який на цей час знаходиться у м. Молодогвардійськ, Краснодонського району Луганської області. Так званий військово-патріотичний клуб готує дітей з 10 до 18 років одразу за кількома напрямками: стройова підготовка, фізична підготовка, медицина, історія, тактика. Встановлено, що учасниками клубу є понад 90 дітей, з яких більшість – це діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Примітно, що голова цієї незаконної організації — Олексій Селіванов — зараз знаходиться на тимчасово окупованій території Запорізької області й очолює так зване "Енергодарське міжрайонне управління міліції".

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок, коли окупанти залучають до війни дітей з так званих "патріотичних клубів", а вони потім гинуть. Не гребує ворожа армія й підлітками з "Юнармії" тимчасово окупованого Криму — дітей відправляють на передову як гарматне м'ясо.

Очевидно, що така ситуація склалася після того, як що на тимчасово окупованих територіях провалився план з мобілізації 26 тисяч "резервістів" до сухопутних військ рф, адже дорослі чоловіки масово відмовляються воювати в Україні.