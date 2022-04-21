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росія відповіла на пропозицію ООН щодо перемир’я

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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росія відповіла на пропозицію ООН щодо перемир’я Новина оновлена 21 квітня 2022, 08:55

Росіяни відмовилися від перемир’я на Великдень.

росія відмовилася від запропонованого ООН "Великоднього перемир’я" в Україні.

Відео виступу представника росії на Раді безпеки ООН у Twitter опублікував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Антоніу Гутерріш закликав встановити з 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти", — підписав Кислиця.

Перший заступник постпреду росії при ООН Дмитро Полянський назвав заклик до перемир’я "прагненням дати київським націоналістам і радикалам перепочинок для того, щоб вони могли перегрупуватися" та отримати нові партії зброї.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 квітня росіяни перейшли у наступ практично по всій лінії фронту на Донбасі.

Зазначимо, що згідно з картами на 21 квітня, бойові дії в Україні йдуть не лише у Донецькій та Луганській областях, а й на Харківщині, Херсонщині, Запорізькій області.

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#Росія #ООН #ЗСУ
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