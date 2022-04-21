У путіна прямим текстом заявили про "повернення територій"

Імперські апетити російських чиновників не втомлюються вражати

Глава державної думи рф В’ячеслав Володін упевнений, що нинішніми військовими діями в Україні росія займається "поверненням своїх територій". При цьому чиновник свято впевнений, що після закінчення війни світ передумає щодо ставлення до Росії і віддасть їм усі активи, доплативши ще й зверху.

Свою позицію Володін висловив на черговому засіданні парламенту, відео з якого було розміщено в Telegram-каналі "Дума".

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На думку політика, будь-які санкції, які зараз запроваджуються Заходом проти Москви, не є причиною втрати капіталу.

"Ми ресурси не втратили. Їх заморозили. Нам їх треба повертати", — переконаний В’ячеслав Володін.

Також він заявив, що росія багато чого втратила, тому настав час повертати. Серед "втрачених" речей Росії раптово виявилися і чомусь території України, чиї суверенні кордони були визнані і самою Росією після розпаду СРСР.

"Зараз країна повертає собі і ці активи, і території, — сказав Володін. — Треба у це вірити".

Зрозуміло, що подібні заяви не залишилися непоміченими користувачами мережі.

Переконаність глави держдуми рф у подібних речах вже не дивує, адже раніше він висловився про необхідність отримати компенсації від втрат економіки, які несе росія. За його словами, Москва обов’язково "підрахує", яку шкоду було завдано її бюджету від "незаконних" санкцій з боку Заходу. При цьому про законність нападу на Україну політик, звісно, нічого не говорить.

Цікаво, що незважаючи на переконаність Володіна щодо "повернення територій", 24 лютого путін заявляв, що він не має в планах окупації України.