Бізнес із чекістом та газові мільйони – російський бізнес охопила низка дивних «сімейних» самогубств

Мінімум один із загиблих бізнесменів мав справу з російськими чекістами

Всього за 3 дні, в Іспанії та Москві, загадково загинули відразу два російські бізнесмени, що колись мали відношення до газового бізнесу.

Першим із них став колишній віце-президент "Газпромбанку" Владислав Аваєв, а 21 квітня стало відомо, що мертвим було знайдено колишнього головного бухгалтера АТ "Новатек" — найбільшого приватного газодобувника в Росії Сергія Протосеня. В обох випадках крім бізнесменів загинули їхні рідні – дружини та дочки, причому поліція схиляється до версії, що саме Аваєв та Протосеня вбили членів своєї сім’ї після чого наклали на себе руки.

"Телеграф" виявив багато цікавого в біографії одного з загиблих бізнесменів.

Владислав Аваєв – від управління справами до бізнесу з чекістами

За даними російських ЗМІ, 51-річний Владислав Аваєв народився у сім’ї педагога та військового, причому батько був засновником приватного охоронного підприємства. Сам майбутній бізнесмен також закінчив якийсь військовий виш, служив у армії, а наприкінці 90-х почав працювати в системі експлуатації будівлі Держдуми.

Цей факт навіває думки про деякі зв’язки Аваєва, або про роботу його в спецслужбах, зрештою відповідати за безпеку парламенту людей з вулиці точно не беруть.

Пізніше Владислав Аваєв перейшов на роботу в Управління справами уряду РФ і навіть отримав нагрудний знак "Почесний працівник транспорту Росії" як заступник директора одного з департаментів керівництва справами.

У 2012 році Аваєв з держслужби звільнився і що робив далі – невідомо, а у 2016 році він уже був віце-президентом "Газпромбанку", який належить державному концерну "Газпром".

Втім, вже в лютому 2017 року Владислав Аваєв став власником 50% ТОВ "Карбонікс", що зареєстроване у Санкт-Петербурзі та займається будівництвом.

Ще цікавіше інше ТОВ "Карбонікс", яке зареєстроване в 2020 році в Калінінграді і займається розвитком вуглецевих технологій. Під цим виразом ховається розробка медичних імплантів з урахуванням вуглецю.

Цікаво, що за даними російських ЗМІ, партнером Аваєва в цьому бізнесі є Анастасія Карнєєва, яка володіє 10% фірми (у самого Аваєва — 78%) і яка є дочкою Миколи Волобуєва, заступника держпідприємства "Ростех".

Цікаво, що сам Волобуєв — чекіст, який віддав службі в кдб, а потім фсб 39 років свого життя — з 1975 по 2004 роки.

Офіційним завданням "Ростеха" є розробка та допомога у випуску високотехнологічної промислової продукції, а що може бути більш технологічним, ніж вуглецеві технології того ж ТОВ "Карбонікс"? І це явно не може не цікавити спадкового чекіста Волобуєва.

Щоправда, слідство в Росії цей напрямок зв’язків покійного Владислава Аваєва розглядати явно не поспішає.

Головбух на 400 мільйонів доларів

На цьому фоні фігура Сергія Протосені, котрий 21 квітня за версією іспанської поліції, убив свою сім’ю, виглядає менш інтригуюче.

При цьому інформації про його біографію у відкритому доступі вкрай мало, відомо, що народився він у 1966 році, а 1991 року закінчив Московський інженерно-будівельний інститут ім. Куйбишева за спеціальністю "інженер-економіст".

1995 року Протосеня став заступником директора ВАТ СНП "НОВА", а 1997 року став керівником фінансової служби ВАТ НК "Таркосаленефтегаз", компанії, з якої пізніше виросло АТ "Новатек" — найбільша приватна газодобувна компанія РФ.

У 2002 році Сергія Протосеня став головним бухгалтером та акціонером "Новатека", тому вже в 2011 році російські ЗМІ обчислювали його статки приблизно в 440 мільйонів доларів.

У 2015 році Сергій Протосеня пішов із "Новатека" і останні роки, за даними ЗМІ, разом із сім’єю жив у Франції, чи займався він якимсь бізнесом – невідомо.

З моменту початку російської агресії проти України РФ охопила низка арештів колись могутніх політиків, на зразок екс-помічника президента Путіна Владислава Суркова.

Ряд мільярдерів на кшталт Олега Дерипаски та Олега Тінькова виступали проти війни.