У росії раптом визнали величезну кількість загиблих в Україні військових: у мережі підозрюють, що це ще не все

Реальна цифра загиблих в Україні росіян не сподобалася багатьом їхнім співвітчизникам

У четвер, 21 квітня, в мережі з’явилася інформація, що на закритому брифінгу Міноборони рф були озвучені нові цифри втрат російської армії в Україні. Названа кількість смертей не співвідносна з українськими зведеннями, але перевищує попередні звіти росії вдесятеро.

"Телеграф" розповість подробиці, а також про реакцію користувачів мережі.

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"Неповоротні втрати з російської сторони становлять 13 414 солдатів, — наголошується у початковому повідомленні видання Readovka. — Ще близько 7000 людей вважаються зниклими безвісти".

Додатково ще була наведена і статистика жертв серед екіпажу затонулого флагманського крейсера "Москва" — 116 загиблих і більше сотні зниклих.

Слід зазначити, що під час перевірки цієї публікації у забороненій в Україні соцмережі "ВК" не було. Однак вона справді була опублікована — її видалили лише зі спільноти, але фотографію, прикріплену до тексту (і саму підводку), ще можна знайти у списку знімків на сторінці спільноти.

Скріншот з фотографій спільноти ВК

Очевидно, що назвати таку інформацію офіційною неможливо, на рівні Міноборони рф ніхто поки не озвучував подібні цифри. Додамо, що станом на кінець березня там визнали 1351 загиблого.

Реакція російського суспільства вельми очікувана — більшість із них не вірить у те, що подібні втрати можливі, і говорять про ймовірний злам сторінки "ВК". В аргументи наводять можливість фотошопу (коли приносять скріни), хакерську атаку (коли показують посилання) або непрофесіоналізм людей, які вирішили опублікувати неперевірену інформацію.

Звісно ж, повірити в реальність таких втрат готові не всі. У тих, хто це зробив, теж цікава реакція.

Частину коментаторів також відреагували на можливість подібних втрат й у інших соцмережах.

Тим часом, українці продовжують знищувати ворожу техніку, поповнюючи список втрат російської армії. Так, лише напередодні наші захисники точними ударами назавжди "приземлили" одразу два вертольоти супротивника.

Також "Телеграф" розповідав, що в Україну надходять тисячі дзвінків від стурбованих росіянок, які шукають своїх зниклих синів, що служили в армії Росії. Багато хто з них загинув під час військових дій, але інформації про це немає.