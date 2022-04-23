Є й такі: у росії у дитячому садку мама посривала символи Z (відео)
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Вихователі назвали букву Z – символом росії.
У всьому цивілізованому світі борються із символами війни рф в Україні — "V" і "Z", а ось у самій росії ці літери можна побачити навіть у дитячих садках. Щоправда, не всім подобається, що дітей готують до війни змалку.
Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Сергій Запорізький.
На кадрах видно, як одна з матерів незадоволена тим, що на всіх вікнах дитсадка наклеєні паперові літери Z — символи війни. Співробітники дитсадка переконують жінку не зривати "символи росії" з вікон та погрожують, що з нею розбереться поліція та відповідні органи.
"У нас у дитсадку вирішені всі проблеми?", — обурювалася жінка.
"У нинішній нацистській РФ це можна вважати подвигом", — прокоментував відео Запорізький.
У мережі похвалили жінку, проте ситуація для багатьох виглядала дико.
Нагадаємо, в одному з дитячих садків росії нещодавно ведуча на святі пояснювала маленьким дітям, що війна проти України – це добре. Також "вихователька" провела "голосування" серед діточок: "Хто підтримує війну".
Раніше російські окупанти осоромилися, повідомивши, що відкрили новий дитсадок у Маріуполі.
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