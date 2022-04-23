Є й такі: у росії у дитячому садку мама посривала символи Z (відео)

Вихователі назвали букву Z – символом росії.

У всьому цивілізованому світі борються із символами війни рф в Україні — "V" і "Z", а ось у самій росії ці літери можна побачити навіть у дитячих садках. Щоправда, не всім подобається, що дітей готують до війни змалку.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Сергій Запорізький.

На кадрах видно, як одна з матерів незадоволена тим, що на всіх вікнах дитсадка наклеєні паперові літери Z — символи війни. Співробітники дитсадка переконують жінку не зривати "символи росії" з вікон та погрожують, що з нею розбереться поліція та відповідні органи.

"У нас у дитсадку вирішені всі проблеми?", — обурювалася жінка.

"У нинішній нацистській РФ це можна вважати подвигом", — прокоментував відео Запорізький.

Жінка демонстративно прибрала букву Z c вікон дитсадка

У мережі похвалили жінку, проте ситуація для багатьох виглядала дико.

У мережі підтримали жінку, яка прибрала букву Z з вікон дитсадка

Нагадаємо, в одному з дитячих садків росії нещодавно ведуча на святі пояснювала маленьким дітям, що війна проти України – це добре. Також "вихователька" провела "голосування" серед діточок: "Хто підтримує війну".

Раніше російські окупанти осоромилися, повідомивши, що відкрили новий дитсадок у Маріуполі.