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Є й такі: у росії у дитячому садку мама посривала символи Z (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Жінка зірвала символ російської агресії Новина оновлена 23 квітня 2022, 19:27
Жінка зірвала символ російської агресії

Вихователі назвали букву Z – символом росії.

У всьому цивілізованому світі борються із символами війни рф в Україні — "V" і "Z", а ось у самій росії ці літери можна побачити навіть у дитячих садках. Щоправда, не всім подобається, що дітей готують до війни змалку.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook блогер Сергій Запорізький.

На кадрах видно, як одна з матерів незадоволена тим, що на всіх вікнах дитсадка наклеєні паперові літери Z — символи війни. Співробітники дитсадка переконують жінку не зривати "символи росії" з вікон та погрожують, що з нею розбереться поліція та відповідні органи.

"У нас у дитсадку вирішені всі проблеми?", — обурювалася жінка.

"У нинішній нацистській РФ це можна вважати подвигом", — прокоментував відео Запорізький.

Жінка демонстративно прибрала букву Z c вікон дитсадка

У мережі похвалили жінку, проте ситуація для багатьох виглядала дико.

У мережі підтримали жінку, яка прибрала букву Z з вікон дитсадка
У мережі підтримали жінку, яка прибрала букву Z з вікон дитсадка

Нагадаємо, в одному з дитячих садків росії нещодавно ведуча на святі пояснювала маленьким дітям, що війна проти України – це добре. Також "вихователька" провела "голосування" серед діточок: "Хто підтримує війну".

Раніше російські окупанти осоромилися, повідомивши, що відкрили новий дитсадок у Маріуполі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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