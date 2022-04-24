путін вирішив видалити Україну з історії: що це означає і які наслідки несе

Будь-які згадки про Київ в історичному контексті хочуть знищити

У російському видавництві "Просвещение" планують перевидати шкільні підручники з історії росії — звідти хочуть прибрати будь-яку згадку України чи Київської Русі. Як пояснила заслужений учитель рф, історик Тамара Ейдельман, перед працівниками поставили завдання "зробити так, ніби України просто немає".

Чому це неправильно в будь-якому прояві і якими наслідками може обернутися, вона пояснила у своєму Twitter.

Чому росії не виграти війну проти України?

За її словами, у такому переписуванні історії є величезна небезпека.

"Школярі, можливо, і не читають уважно підручники, але загальний зміст мимоволі вловлять і "запишуть на підкірку": не було Київської Русі, отже, має рацію президент, українці — це ті самі росіяни", — пояснює історик.

При цьому, за словами Ейдельман, російську історію не можна уявити без рішень Володимира Великого, Ярослава Мудрого та інших важливих політичних діячів того часу. При цьому вона пояснює, що йдеться одразу про історії багатьох народів.

"Це наша спільна історія. Стародавня Русь — Київська, Новгородська, Полоцька — це основа української, білоруської та російської культури та історії, — пише вона. — Якщо підходити до цього по-людськи, а не по-людоїдськи, то ясно, що вивчення у комплексі подій, що відбувалися на території нинішніх України, Білорусі, Литви, Польщі, Росії, — збагачує окремі національні історії кожної країни та загальне розуміння того, що відбувалося".

Тамара Ейдельман зазначає, що у XVII столітті західні віяння для росії приходили саме з Києва. Це і українські священики, і навчання у Києво-Могилянській академії, і багато іншого. Також окремо педагог згадує період Запорізької Січі та український гетьманат.

"А Одеса, яку сьогодні обстрілює російська армія? Заснована іспанцем де Рібасом, який перебував на службі у Катерини II, німкені, яка керувала Росією. Одеса, місто, звідки вийшла така безліч поетів, письменників, кінематографістів. Місто, де було знято "Броненосець Потьомкін", — нагадує росіянка. — А сьогодні образ дитячої коляски, що скочується сходами, моторошно сплівся з фотографією тримісячної Кіри, вбитою російською ракетою в Страсну суботу".

Історію України ХХ століття, коли нацисти під час війн знищували не просто культуру, а й безпосередньо людей, вона також вважає дуже важливим моментом вивчення історії в цілому.

"А як бути з історією України останніх десятиліть? Адже це тепер уже не історія частини Російської імперії чи Радянського Союзу? Звичайно, це історія іншої, окремої, незалежної держави. І так до неї і треба підходити", — наголошує Тамара Ейдельман.

При цьому вона переконана, що нову історію росії не можна писати, не згадуючи причин Майдану, подальшої анексії Кримського півострова і нинішньої, як вона виражається, "божевільної війни". На думку педагога-історика, просто вдати, що України не було і немає, у росіян не вийде.

Водночас із такими заявами людей, які роками вивчали історію, російські політики продовжують ганьбити перекручуванням фактів. Так, наприклад, нещодавно на зустрічі лукашенка та путіна прозвучали тези про те, що Україна, Білорусь та росія — такий собі триєдиний народ.

А раніше кривавий диктатор розповідав, яким же чином Володимир Ленін "створив" Україну.