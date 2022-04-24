У США закрили рахунки російських представництв: у дипломатів рф істерика

Російські дипломати заговорили про "русофобію"

Один із найбільших банків США — Bank of America — закрив рахунки генеральних консульств росії у двох містах. Російські дипломати вже встигли поскаржитися на "русофобію".

Як передають росЗМІ, про це в ефірі телеканалу "Росія 24" повідомив посол росії у Вашингтоні Анатолій Антонов.

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За словами дипломата, Bank of America закрив рахунки російських консульств у Х’юстоні та Нью-Йорку. Антонов поскаржився на "блокаду США".

"По суті, посольство знаходиться в блокаді з боку державних структур США. Рахунки двох наших генеральних консульств у Х’юстоні та Нью-Йорку були закриті банком Bank of America. На нашу адресу надходять погрози: і телефонні, і листи приходять. У свій час блокувався навіть виїзд із посольства", — сказав Антонов.

Російський дипломат також поскаржився на "чисельні демонстрації біля посольства", "акти вандалізму з фарбою", а таку ситуацію пояснив нічим іншим, як "русофобією, яку розгорнули в США".

Тим часом США не збираються зупинятися із санкціями проти росії, яка пішла війною на Україну. Так, 20 квітня американський Мінфін доповнив список санкцій проти росії, внісши туди ще близько 30 фізичних і 40 юридичних осіб. У тому числі нові обмеження торкнулися й олігарха Костянтина Малофєєва.

Також США мають намір також запровадити санкції проти військово-промислового комплексу росії, а також сфер, які можуть допомагати йому функціонувати. Зокрема це стосується космічних технологій та електроніки.