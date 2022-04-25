У мережі з`явилося ефектне відео вибуху на нафтобазі у російському Брянську (відео)
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Пожежа охопила тисячі тонн дизельного палива
У мережі з'явилось відео, на кадрах якого чітко видно момент вибуху на території нафтобази, яка розташована у Фокінському районі міста Брянськ. В результаті потрапляння снаряду там виникла масштабна пожежа.
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Вказане відеопідтвердження на своїй сторінці в соцмережі у понеділок, 25 квітня, оприлюднив користувач Руслан Форостяк.
Нагадаємо, що у російському місті Брянськ, яке межує з Україною, уранці 25 квітня, місцеві жителі почули кілька вибухів, після чого сильне загоряння спалахнуло на територіях нафтопереробного заводу та однієї з військових частин де знаходилися паливні резервуари.
За попередніми відомостями, вогонь охопив резервуари із 10 тисячами тонн дизельного палива.
Варто також відзначити, що місто Брянськ є однією з надважливих точок у нафтопотоку російської федерації, адже компанія "Транснефть" перекачує через "Дружбу" сотні мільйонів тонн сировини на рік.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухи у російських містах відбуваються вже не вперше, адже кількома тижнями раніше їх чули жителі міста Білгород, де після потужного удару, який нібито нанесли українські військові, вибухнув склад із боєприпасами.
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