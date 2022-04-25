Рус

У мережі з`явилося ефектне відео вибуху на нафтобазі у російському Брянську (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
981
Момент виникнення загоряння в Брянську Новина оновлена 25 квітня 2022, 10:34
Момент виникнення загоряння в Брянську

Пожежа охопила тисячі тонн дизельного палива

У мережі з'явилось відео, на кадрах якого чітко видно момент вибуху на території нафтобази, яка розташована у Фокінському районі міста Брянськ. В результаті потрапляння снаряду там виникла масштабна пожежа.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Вказане відеопідтвердження на своїй сторінці в соцмережі у понеділок, 25 квітня, оприлюднив користувач Руслан Форостяк.

Відео моменту вибуху на нафтобазі у Брянську

Нагадаємо, що у російському місті Брянськ, яке межує з Україною, уранці 25 квітня, місцеві жителі почули кілька вибухів, після чого сильне загоряння спалахнуло на територіях нафтопереробного заводу та однієї з військових частин де знаходилися паливні резервуари.

За попередніми відомостями, вогонь охопив резервуари із 10 тисячами тонн дизельного палива.

Варто також відзначити, що місто Брянськ є однією з надважливих точок у нафтопотоку російської федерації, адже компанія "Транснефть" перекачує через "Дружбу" сотні мільйонів тонн сировини на рік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вибухи у російських містах відбуваються вже не вперше, адже кількома тижнями раніше їх чули жителі міста Білгород, де після потужного удару, який нібито нанесли українські військові, вибухнув склад із боєприпасами.

Теги:
#Росія #Брянськ #Нафтобаза #Вибух
Володимир Зеленський
Україна
Чи християни ці люди? Зеленський жорстко відреагував на ракетні удари росії
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Чи християни ці люди? Зеленський жорстко відреагував на ракетні удари росії
Дата публікації
Категорія
В заяві Зеленського про зустріч з главами Держдепу та Пентагону ні слова про НАТО, але є про гарантії для України
В заяві Зеленського про зустріч з главами Держдепу та Пентагону ні слова про НАТО, але є про гарантії для України
Дата публікації
Категорія
Момент виникнення загоряння в Брянську
У мережі з`явилося ефектне відео вибуху на нафтобазі у російському Брянську (відео)
Дата публікації
Категорія
"Прильоти" зафіксували відразу у кількох областях
Росіяни вдарили ракетами одразу по ряду областей: що відомо, фото та відео
Дата публікації
Категорія
Україна потерпає від ворожих обстрілів
Війна - день 61: росіяни "тиснуть" на Донбасі, а в Україну надходить високотехнологічна зброя, яка змінить хід війни