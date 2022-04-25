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В росії загорілась авіабаза, а нафтобазу у Брянську не можуть загасити й досі (фото та відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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"Сходження благодатного вогню" на території країни-агресора Новина оновлена 25 квітня 2022, 17:54
"Сходження благодатного вогню" на території країни-агресора

Лише за одну ніч у російських містах зруйновано нафтобазу, авіаційну та військові бази, а також кілька відділень поліції

У понеділок, 25 квітня в російському Брянську, який розташований неподалік кордону з Україною, спалахнули два сховища нафтопродуктів. Як повідомлялося у росЗМІ, загоряння виникло на території нафтобази "Дружба", яка входить до комплексу нафтопроводу, через який до російська нафта потрапляє до країн Європи. Окрім того, пожежа виникла на території компанії "Агропромкомплект" та на військовій авіабазі в Усурійську де також спалахнули місткості із дизпаливом.

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Як у своєму Телеграм-каналі повідомляє InformNapalm, пожежі вдалося зафільмувати випадковим очевидцям. На зафіксованих кадрах видно стовп чорного диму над військовим об'єктом.

Пожежа на території "Агропромкомплекта"

Також у мережі ширяться світлини палаючого "Агропромкомплекту". Це російська компанія, яка спеціалізується на постачанні продукції промислового та сільськогосподарського призначення. Причини виникнення пожежі наразі невідомі.

У росії горить "Агропромкомплект"
У росії горить "Агропромкомплект"

Що стосується вибуху на території нафтобази, яка розташована у Фокінському районі міста Брянськ, то масштабна пожежа, яка виникла там рано уранці, дотепер не ліквідована, про що свідчать відео, які очевидці розповсюджують у соцмережах.

Пожежа на нафтобазі

Варто відзначити, що керівництво російської федерації поки що вищевказані інциденти не коментує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі з'явилось відео моменту вибуху та виникнення пожежі на нафтобазі у російському Брянську.

Теги:
#Пожежа #Росія #Війна #Нафтобаза
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