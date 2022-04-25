Сотні "елітних бійців", офіцери та вихідці з бідних регіонів: кого з окупантів хоронять у росії

У списку втрат всього 3 вихідці з Москви та 10 з Санкт-Петербурга

Журналісти перевірили інформацію про загибель окупантів у російських джерелах і змогли знайти підтвердження ліквідації 1744 солдатів, що помітно вище за офіційні дані міноборони росії.

Про це пише Медіазона.

Зазначається, що востаннє російські офіційні джерела повідомляли про втрати 25 березня, тоді вони назвали цифру у 1351 убитих.

Серед загиблих, чиї імена було розголошено, 317 офіцерів, з них третина у званні майорів, полковників та підполковників. Також у росії підтвердили смерть двох генерал-майорів та одного капітана першого рангу.

Це, кажуть журналісти, свідчить лише про те, що про смерті офіцерів повідомляють публічно, а їхні тіла доставляють насамперед.

Щонайменше 500 росіян у списку це бійці "елітних" частин, більша частина з яких є десантниками, але є там і спецпризначенці з морпіхами.

Крім того, є інформація про загибель 5 поліцейських та 78 росгвардійців, тобто тих, хто взагалі не має брати участь у бойових діях.

Найбільше у списку вихідців із небагатих регіонів, серед яких виділяються Дагестан та Бурятія. Там загинули 125 та 85 солдатів відповідно.

А ось солдатів із багатих регіонів відносно трохи так у списку лише 3 особи з Москви та 10 із Санкт-Петербурга.

"Реальні втрати, звичайно, значно вищі. Зібрані нами дані дозволяють судити про те, що відбувається з російською армією під час вторгнення", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за даними Міноборони України, втрати в лавах окупантів на ранок 25 квітня склали майже 22 тисячі осіб, однак очевидно, що російські офіційні особи таку цифру публічно визнавати не стануть.

Втім, нещодавно один із російських прокремлівських каналів повідомляв, що на закритому брифінгу в МО рф, озвучувалися цифри в 13 тисяч загиблих і ще близько 7 тисяч зниклих безвісти, що не сильно розходиться з даними української сторони. Примітно, що після публікації повідомлення видалено.