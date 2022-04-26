Після пожежі в Брянську росіяни різко "заметушилися" на кордоні — Генштаб ЗСУ

У прикордонних районах окупанти посилили протидиверсійні заходи.

Станом на ранок 26 квітня, 62-го дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, противник посилює охорону кордонів областей, що межують з Україною.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 26 квітня на сторінці у Facebook.

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"У суміжних з Україною районах Брянської, Курської та Білгородської областей ворог посилив охорону кордону та пунктів пропуску, проводить інженерне обладнання позицій. Російські окупанти у прикордонних районах посилили протидиверсійні заходи", — сказано у повідомленні.

Очевидно, такі дії російських військ пов’язані з пожежами та вибухами у Брянській області.

Нагадаємо, в ніч на 25 квітня в російському місті Брянськ, яке знаходиться за 150 км від України, спалахнули нафтобази. Займання виникло на території нафтобази "Дружба", що входить до комплексу нафтопроводу, через який російська нафта потрапляє до країн Європи.

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Крім того, того ж дня пожежа виникла на території компанії "Агропромкомплект" та на військовій авіабазі в Уссурійську, де також спалахнули ємності з дизпаливом.

Слід зазначити, що російська влада інциденти в Брянську не прокоментувала і причин не назвала.