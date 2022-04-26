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у путіна злякалися заяви щодо ударів по росії та пригрозили у відповідь

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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марія захарова Новина оновлена 26 квітня 2022, 16:18
марія захарова

Захарова заявила, що росія "може завдавати ударів" на території країн НАТО, зокрема Британії

Офіційний представник МЗС росії Марія Захарова, коментуючи заяву міністра збройних сил Великої Британії Джеймса Хіпі про законність ударів по військових об’єктах рф, у відповідь пригрозила європейським країнам, що поставляють озброєння Україні.

Про це передають росЗМІ.

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"Чи правильно ми розуміємо, що заради "порушення логістики військових поставок" росія може завдавати ударів по військових цілях на території тих натовських країн, які постачають озброєння київському режиму?… Наскільки я розумію, Британія одна з цих країн", — заявила Захарова.

Нагадаємо, що урядом Британії було прийнято рішення про черговий пакет санкцій проти росії. Серед іншого — буде обмежено експорт окремих товарів, які раніше отримувала росія, та запроваджено спецдопомогу для України.

Раніше повідомлялося, що представник МЗС росії Марія Захарова розлютила українців брехнею про те, що кадри, на яких зафіксовані розбиті українські міста та вбиті люди, є постановочними.

Теги:
#Велика Британія #Росія #Війна #Марія Захарова
марія захарова
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у путіна злякалися заяви щодо ударів по росії та пригрозили у відповідь
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