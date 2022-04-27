Під Білгородом спалахнув склад боєприпасів: деталі та перші фото

Стверджується, що серед цивільних жертв немає

Близько опів на четверту ранку (по мск) 27 квітня неподалік російського Білгорода прогриміло кілька потужних вибухів. Як виявилося пізніше, "будильником" для багатьох місцевих жителів стала пожежа на складі боєприпасів, що розташований біля села Стара Нелідівка. Це вже друга подібна пригода за останній місяць — попереднє загоряння сталося наприкінці березня.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на Telegram-канал місцевого губернатора В’ячеслава Гладкова.

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Перший вибух, за словами посадовця, пролунав близько 03:35. Він розбудив і самого Гладкова, і багатьох інших жителів Білгородської області. Відразу визначити причину "хлопка" не вдалося, хоча незабаром один за одним прозвучало ще кілька схожих звуків.

Пізніше стало відомо, що поряд із селом Стара Нелідівка розпочалася пожежа на складі боєприпасів.

Стара Нелідівка на карті

Гладков запевнив, що людських жертв серед цивільних немає, а жодні житлові будинки не постраждали. Чи завдано якоїсь шкоди живій силі військовослужбовців, не уточнюється.

Це не зовсім світанок, а заграва від пожежі

Наразі білгородці намагаються усунути наслідки пожежі, яка лише посилюється через те, що горить саме склад із боєприпасами.

Місцеві жителі знімають величезний стовп диму

Здалеку пожежа виглядає так

Незадовго до пожежі деяким камерам вдалося зафіксувати спалахи у небі. Окремі джерела стверджують, що це могли працювати засоби ППО.

Нагадаємо, що близько місяця тому, 29 березня, інцидент стався на території селища Червоний Жовтень, що під Білгородом. Тоді також вибухнув склад боєприпасів, через що дуже схвилювалися мешканці обласного центру. Багато росіян були готові відмовитися від подальшої війни з Україною, аби та не прийшла на їхню територію.

У путіна ж заявили, що удар по нафтобазі нібито завдали ЗСУ. А Україна не підтверджувала подібних дій і загалом від коментування таких ситуацій відмовляється.