"Всі рішення прийнято": путін знову натякнув на ядерний удар по Заходу

Російська влада обіцяє удари по країнах, які втрутяться у війну в Україні

Російський президент та кривавий диктатор володимир путін пригрозив "блискавичними ударами" по західних країнах, які мають намір втрутитися в ситуацію в Україні та створити росіянам загрози стратегічного характеру.

Слова президента країни-агресора у середу, 27 квітня, цитують росЗМІ.

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За словами диктатора, рішення про удари по країнах вже ухвалено.

"Якщо хтось захоче втрутитися в ситуацію в Україні з боку і створюватиме загрозу стратегічного характеру – удари будуть блискавичними. Всі рішення щодо блискавичних ударів у разі загрози стратегічній безпеці РФ ухвалено", — заявив російський президент.

Крім того, він заявив, що всі завдання "спецоперації в Україні" будуть безумовно виконані. А метою цієї самої "операції" назвав запобігання масштабному конфлікту на території Росії за чужими сценаріями.

Варто зазначити, що у погрозах путіна про "удари по країнах, які хочуть втрутитися" прослідковується натяк на застосування ядерної зброї, про що він неодноразово заявляв. Зараз російська влада каже, що на даному етапі війни застосування ядерної зброї не розглядається, але не виключається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тема застосування Росією зброї масового ураження проти України періодично порушується з самого початку війни. У МВС України вважають, що така ймовірність існує, але шанси на це дуже низькі.