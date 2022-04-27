Рус

"Всі рішення прийнято": путін знову натякнув на ядерний удар по Заходу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
235
путін погрожує західним країнам прямими ударами Новина оновлена 27 квітня 2022, 17:34
путін погрожує західним країнам прямими ударами

Російська влада обіцяє удари по країнах, які втрутяться у війну в Україні

Російський президент та кривавий диктатор володимир путін пригрозив "блискавичними ударами" по західних країнах, які мають намір втрутитися в ситуацію в Україні та створити росіянам загрози стратегічного характеру.

Слова президента країни-агресора у середу, 27 квітня, цитують росЗМІ.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За словами диктатора, рішення про удари по країнах вже ухвалено.

"Якщо хтось захоче втрутитися в ситуацію в Україні з боку і створюватиме загрозу стратегічного характеру – удари будуть блискавичними. Всі рішення щодо блискавичних ударів у разі загрози стратегічній безпеці РФ ухвалено", — заявив російський президент.

Крім того, він заявив, що всі завдання "спецоперації в Україні" будуть безумовно виконані. А метою цієї самої "операції" назвав запобігання масштабному конфлікту на території Росії за чужими сценаріями.

Варто зазначити, що у погрозах путіна про "удари по країнах, які хочуть втрутитися" прослідковується натяк на застосування ядерної зброї, про що він неодноразово заявляв. Зараз російська влада каже, що на даному етапі війни застосування ядерної зброї не розглядається, але не виключається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тема застосування Росією зброї масового ураження проти України періодично порушується з самого початку війни. У МВС України вважають, що така ймовірність існує, але шанси на це дуже низькі.

Теги:
#Україна #НАТО #Росія #Війна #Ядерна зброя
Володимир Зеленський
Україна
Зеленського запросили на міжнародну зустріч, де може бути і путін
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленського запросили на міжнародну зустріч, де може бути і путін
Дата публікації
Категорія
Розмитнення "євроблях" зовсім скоро може стати платним
В Україні готуються скасувати "нульове" розмитнення автомобілів: закон вже у Раді
Дата публікації
Категорія
Рамзан Кадиров та його особистий кат Адам Делімханов
Путін зробив особистого ката Кадирова "героєм Росії": що відомо про Адама Делімханова
Дата публікації
Категорія
Василівка помітно постраждала за час воєнних дій
Життя в окупації. Василівка: "орки" гатять ракетами прям по хатам та готують наступ на Запоріжжя
Дата публікації
Категорія
Протистояння російським окупантам продовжується
Війна – день 63: ЗСУ контратакують попри тиск окупантів, путін заговорив про переговори