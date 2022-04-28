У російському Білгороді вночі були вибухи: що відомо (фото, відео)

Які саме об’єкти намагалися знищити російські ППО, невідомо

Ніч на 28 квітня була дуже неспокійною для мешканців російського Білгорода, поряд з яким напередодні стався вибух на складі з боєприпасами. Кілька годин поспіль працювали системи протиповітряної оборони та сирени, у небі було видно яскраві спалахи світла та чути "гупання".

Подробицями, а також фото та відео інциденту поділилися у місцевих Telegram-пабликах "Жесть Білгород" та "Білгород #1".

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Два найгучніші вибухи люди чули близько пів на дванадцяту і майже о першій ночі. Добре спалахи в небі були видні не лише в самому Білгороді, а й у селах Білгородського району.

Також люди фіксували у небі характерні для збитих об’єктів смуги після падіння.

На що саме "полювали" місцеві ППО, як заявляє влада області, не повідомляється. Натомість зазначається, що "наслідків" роботи цієї системи на землі так і не знайшлось — ані уламків, ані повністю збитих об’єктів.

Нагадаємо, що вранці 27 квітня у Старій Нелидівці під Білгородом стався вибух на складі боєприпасів, після чого спалахнула серйозна пожежа. В Україні цей інцидент прокоментували дуже іронічно, припустивши, що причина вибуху може ховатися навіть у "божественному втручанні".

Перша подібна пригода в Білгородській області була зафіксована ще 29 березня, коли вибухнув склад боєприпасів у селищі Красний Октябрь.