"З тисячі залишилось триста": окупанти прозріли від жертв та просять друзів не їхати в Україну

Росіяни знаходять позитив тільки у мародерстві

Служба безпеки України опублікувала чергове перехоплення розмови російського окупанта з його товаришем. На 65-й день війни в Україні до росіян дійшло, що в краще не брати участі у війні проти української армії, адже можна загинути.

Запис розмови у п'ятницю, 29 квітня, СБУ оприлюднила у власному Telegram-каналі.

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Російський солдат у розмові з другом почав переконувати, що масштаби втрат, яким їх завдають українські війська на Донбасі, дуже величезні.

"Навіть не думай. Не треба… Навіть не думай сюди їхати! Я тобі кажу, нас заходила тисяча людей з Калініграда. Тисяча! Чуєш мене, тисяча! Залишилося триста! Коротше! Тут повний пі*дець, я тобі відповідаю", — пояснив російський військовий.

За словами окупанта, єдина радість для них в Україні — можливість мародерити.

"Аірподси другі знайшов… Пацани тут компи розбирали… Там такі компи, нах*й… Монітор сп**дили, нах *й! Ми мародери", — радісно додає загарбник.

У СБУ додали, що грабунок речей на окупованих територіях — це злочин, який карається довічним позбавленням волі. У випадку, якщо російському солдату вдасться вижити — він буде відповідати за це перед законом.

Джерело: Служба Безпеки України (t.me/SBUkr)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські військові-мародери стали черговим предметом для жартів. У соцмережах з’являються карикатури із зображенням закривавлених "подарунків" для російських дружин та дітей.