росія намагається виміняти військових на взятих у заручники цивільних – це заборонено Женевською конвенцією

При обміні полоненими жінок врятувати важче

росія намагається обмінювати українських цивільних людей на своїх військових. Такий обмін заборонений Женевською конвенцією. Окупанти через кордон депортували велику кількість мирних громадян, а тепер тримають їх як заручників.

Про це ВВС повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона зазначила, що Україна від такого обміну відмовилася та закликала росію повернути мирних українців.

Верещук також повідомила про те, що у російських пенітенціарних установах міститься близько тисячі українців, з яких майже 500 жінок. Вони перебувають у в’язницях та СІЗО найближчих регіонів — Курська, Брянська, Ростова, а також Рязані. При цьому полонених українських військових також утримують у в’язницях, що є незаконним.

Зі визволенням жінок є складнощі — росіяни неохоче включають їх до списків на обмін. Передання полонених українська сторона не проводить, якщо немає жінок у переліку, щоб витягнути якнайбільше мирних людей.

Під час останнього обміну полоненими з росією дев’ятьох громадянських українців повернули з тяжкими травмами — сепсисом, ампутацією, також мали сліди тортур.

Як раніше писав "Телеграф", на окупованій території російські окупанти викрадають чиновників, місцевих депутатів, журналістів, навіть учителів. Не зупиняє їх ні вік — на Запоріжжі викрали підлітка — сина одного з голів РДА, ні громадянство. Серед викрадених також британські волонтери та спостерігачі ОБСЄ на Донбасі.

Масовий вивіз людей із окупованих територій України розвінчав один із міфів російської пропаганди. Як виявилося, в Україні діти російської не знають — їх переучуватимуть.