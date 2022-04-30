росія намагається виміняти військових на взятих у заручники цивільних – це заборонено Женевською конвенцією
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При обміні полоненими жінок врятувати важче
росія намагається обмінювати українських цивільних людей на своїх військових. Такий обмін заборонений Женевською конвенцією. Окупанти через кордон депортували велику кількість мирних громадян, а тепер тримають їх як заручників.
Про це ВВС повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона зазначила, що Україна від такого обміну відмовилася та закликала росію повернути мирних українців.
Верещук також повідомила про те, що у російських пенітенціарних установах міститься близько тисячі українців, з яких майже 500 жінок. Вони перебувають у в’язницях та СІЗО найближчих регіонів — Курська, Брянська, Ростова, а також Рязані. При цьому полонених українських військових також утримують у в’язницях, що є незаконним.
Зі визволенням жінок є складнощі — росіяни неохоче включають їх до списків на обмін. Передання полонених українська сторона не проводить, якщо немає жінок у переліку, щоб витягнути якнайбільше мирних людей.
Під час останнього обміну полоненими з росією дев’ятьох громадянських українців повернули з тяжкими травмами — сепсисом, ампутацією, також мали сліди тортур.
Як раніше писав "Телеграф", на окупованій території російські окупанти викрадають чиновників, місцевих депутатів, журналістів, навіть учителів. Не зупиняє їх ні вік — на Запоріжжі викрали підлітка — сина одного з голів РДА, ні громадянство. Серед викрадених також британські волонтери та спостерігачі ОБСЄ на Донбасі.
Масовий вивіз людей із окупованих територій України розвінчав один із міфів російської пропаганди. Як виявилося, в Україні діти російської не знають — їх переучуватимуть.
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