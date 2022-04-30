"Нацисти вже нектуальні?": у мережі висміяли лаврова за нову причину війни в Україні

Політик знову заїкнувся про вплив західних країн

Очільник російського міністерства закордонних справ сергій лавров вкотре змінив мету війни рф в Україні. Якщо раніше політик заявляв, що причина вторгнення пов’язана із "самовдоволенням" країн Заходу, то тепер — що росіяни на прикладі України хочуть "звільнити світ від західного гніту".

Про це він розповів під час інтерв’ю закордонному виданню "Сіньхуа", повідомляє "Телеграф".

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На думку керівника МЗС рф, саме Захід, а не росія намагається "вирішувати проблеми за рахунок інших". При цьому нав’язаний під дулом "російський світ" Лавров, як і раніше, називає "реальною свободою вибору", якої, як він вважає, США та Європа не надають.

"Наша спеціальна військова операція в Україні, — зазначив сергій лавров, — теж робить внесок у процес звільнення миру від неоколоніального гніту Заходу, густо замішаного на расизмі та комплексі винятковості".

Звичайно ж, користувачі мережі не пройшли повз чергову причину вторгнення росії в Україні, щедро висміявши її. Багато хто пригадав, що вже далеко не перше виправдання своїм злодіянням на українській землі, які шукають собі представники Кремля.

Слід зазначити, що після перших заяв лаврова щодо Заходу кривавий диктатор Володимир Путін також озвучував ще одну "причину" початку війни з Україною. У цьому випадку політик знову заговорив про "народ Донбасу", а також підкреслив, що це саме Київ "змусив" Москву вдатися до таких заходів.