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путін вирішив підкупити українців на окупованих територіях (документ)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ветерани Другої світової війни в Україні Новина оновлена 30 квітня 2022, 18:04
Ветерани Другої світової війни в Україні

Кривавий диктатор однією рукою винищує мирних українців, іншою — підкуповує

Своїм новим указом президент росії путін, який вбиває молоде покоління українців, вирішив підкупити ветеранів Великої Вітчизняної війни, які проживають на Донбасі "і на звільнених територіях України", тобто на окупованих.

Цей указ набирає чинності з дня його підписання, тобто з 30 квітня.

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Йдеться про виплати у розмірі 10 тисяч рублів, у перерахунку на українську валюту – від 3 тисяч грн.

Раніше повідомлялося, що в Пермському краї в росії місцева влада вигадала "подарунок" на 9 травня для ветеранів — пароль, називаючи який швидка допомога приїжджатиме до них швидше, ніж до інших людей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада з нагоди 9 травня організує в москві парад до Дня перемоги, проте на нього не приїде жоден з іноземних лідерів. У мережі над цим насміхаються.

Теги:
#Путін #Українці #Ветерани
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